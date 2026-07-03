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▲《你的名字。》10週年將於7月24日重返全台大銀幕，主視覺海報再現瀧與三葉跨越時空相遇的經典場景。（圖／車庫娛樂）

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▲男女主角意外交換身體，展開一段跨越時空的奇蹟故事。（圖／車庫娛樂）

▲兩人透過手機留言與筆記交流，並發展出深刻的感情。（圖／車庫娛樂）

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▲《你的名字。》推出10週年「相逢版」海報，瀧與三葉再次擦肩而過，呼應電影跨越命運的動人故事。（圖／車庫娛樂）

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