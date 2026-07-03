發生在星星墜落那天的奇蹟故事，經典動畫《你的名字。》上映10週年，將於7月24日全台限定重映。由日本動畫導演新海誠執導，這部作品當年不僅創下日本超過250億日圓票房，躋身影史最賣座電影前段班，更成為新海誠生涯最具代表性的作品之一，除了百聽不厭的主題曲之外，還有華麗的聲優陣容，以及被全球觀眾記住的經典台詞「你的名字是？」
《你的名字。》於2016年上映，榮獲第40屆日本奧斯卡最佳編劇、最佳配樂等獎項。配樂由日本搖滾樂團 RADWIMPS 操刀，〈前前前世〉、〈Sparkle〉等歌曲至今仍是不少動畫迷心中的神曲。配音陣容十分豪華，集結上白石萌音、神木隆之介、 長澤雅美、成田凌、悠木碧、島崎信長、石川界人等。
《你的名字。》在演什麼？ 高中男女交換身體揭開命運真相
《你的名字。》描述住在深山小鎮糸守町的高中少女「宮水三葉」，一直嚮往去東京生活；另一邊則是住在東京的高中生「立花瀧」，過著平凡的都市日常。某天起，兩人竟離奇地在睡夢中交換身體，開始以彼此的身分生活。
為了避免生活陷入混亂，兩人透過手機留言、筆記等方式交流，逐漸建立起跨越時空與距離的感情。然而，當瀧決定親自去尋找三葉時，卻發現這場不可思議的身體交換背後，隱藏著關於時間、命運，以及一場重大災難的真相。
《你的名字。》成新海誠代表作 一改「遺憾美學」感動全球
對許多影迷來說，《你的名字。》不只是新海誠最成功的作品，也是他創作風格的重要轉捩點。在過去作品《星之聲》、《雲之彼端，約定的地方》、《秒速5公分》及《言葉之庭》中，新海誠經常描寫「距離」、「時間」、「錯過」與「無法在一起」的情感，即使彼此相愛，也往往在最後留下遺憾，因此被形容為「遺憾美學」的導演。
《你的名字。》雖然同樣圍繞命運、時間交錯與生離死別，也在劇情中充滿揪心與失落，但最後卻沒有停留在遺憾，而是讓瀧與三葉歷經命運考驗後，在東京街頭再次相遇，讓許多觀眾形容這是「新海誠第一次真正給了角色幸福」。
《你的名字。》結合青春戀愛、奇幻設定、災難元素與推理式敘事，不只是愛情動畫片，更是一部關於命運、人與人連結，以及珍惜當下的作品，10年前掀起的旋風至今仍歷歷在目，主題曲也依然被傳唱著，如今將於7月24日到大銀幕再次「重逢」。
上白石萌音一開口就決定是她 長澤雅美：這部動畫「聞得到味道」
隨著《你的名字。》迎來10週年重映，片商也公開當年配音的幕後花絮。神木隆之介透露，收到配音分鏡時相當驚訝，因為新海誠親自替每位角色錄製示範台詞，細膩講解每一句對白與情緒，讓他深受感動。
導演新海誠透露，當初在試鏡時一聽見上白石萌音的聲音，就認定「三葉一定就是她了」。而飾演奧寺前輩的長澤雅美則形容，《你的名字。》最大的魅力，在於畫面彷彿散發著「香氣」，從天空、街景到光影與台詞，都讓人感受到只有新海誠作品才有的細膩氛圍。
談到電影魅力，神木隆之介表示，《你的名字。》不只是視覺與聽覺上的享受，甚至連觀眾的「第六感」都會被喚醒。上白石萌音認為，電影不只有青春愛情，更融合伏筆與推理元素，並大力推薦「身為第一個看過這部作品的觀眾，我想告訴大家，這真的是一部必看的電影！」
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《你的名字。》描述住在深山小鎮糸守町的高中少女「宮水三葉」，一直嚮往去東京生活；另一邊則是住在東京的高中生「立花瀧」，過著平凡的都市日常。某天起，兩人竟離奇地在睡夢中交換身體，開始以彼此的身分生活。
為了避免生活陷入混亂，兩人透過手機留言、筆記等方式交流，逐漸建立起跨越時空與距離的感情。然而，當瀧決定親自去尋找三葉時，卻發現這場不可思議的身體交換背後，隱藏著關於時間、命運，以及一場重大災難的真相。
對許多影迷來說，《你的名字。》不只是新海誠最成功的作品，也是他創作風格的重要轉捩點。在過去作品《星之聲》、《雲之彼端，約定的地方》、《秒速5公分》及《言葉之庭》中，新海誠經常描寫「距離」、「時間」、「錯過」與「無法在一起」的情感，即使彼此相愛，也往往在最後留下遺憾，因此被形容為「遺憾美學」的導演。
《你的名字。》雖然同樣圍繞命運、時間交錯與生離死別，也在劇情中充滿揪心與失落，但最後卻沒有停留在遺憾，而是讓瀧與三葉歷經命運考驗後，在東京街頭再次相遇，讓許多觀眾形容這是「新海誠第一次真正給了角色幸福」。
上白石萌音一開口就決定是她 長澤雅美：這部動畫「聞得到味道」
隨著《你的名字。》迎來10週年重映，片商也公開當年配音的幕後花絮。神木隆之介透露，收到配音分鏡時相當驚訝，因為新海誠親自替每位角色錄製示範台詞，細膩講解每一句對白與情緒，讓他深受感動。
談到電影魅力，神木隆之介表示，《你的名字。》不只是視覺與聽覺上的享受，甚至連觀眾的「第六感」都會被喚醒。上白石萌音認為，電影不只有青春愛情，更融合伏筆與推理元素，並大力推薦「身為第一個看過這部作品的觀眾，我想告訴大家，這真的是一部必看的電影！」