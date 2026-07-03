有「全台最難訂位吃到飽餐廳」稱號的島語，全台第4家分店台中店將進駐漢神洲際購物中心，預計於7月18日正式開幕，日前提前推出會員首頁「期間限定優惠」領取優先訂位券活動，現場擠爆人潮。今（3）日再開放全員皆可預約，可下訂7月18日~9月30日之座位，近3個月檔期共4萬5千個座位，11:00於線上開放後，3分鐘內全數被搶光，網友上島語臉書粉專抱怨：就算準時上線，也是秒殺，根本訂不到！《NOWNEWS》記者建議，沒搶到者7月10日還可上線再刷看看，或許還有機會。
漢來美食旗下人氣吃到飽餐廳「島語」台中漢神洲際店將於7月18日開幕，昨（2）日率先開放《來美食PLUS》會員優先訂位後，據悉一早就有不少民眾到場等候，首位排隊民眾更於前日半夜00:00即抵達現場排隊，上午10:30開放排隊領取號碼牌後，現場隨即湧入超過450位民眾排隊等候搶訂。
而今（3）日上午11:00則開放一般消費者都可訂位，同步受理線上、電話及現場訂位。根據漢來美食提到，本次可預訂7月18日至9月30日餐期，今日共釋出逾4萬5000個座位，線上湧入逾40萬筆流量搶訂，在3分鐘內全數被搶光，足見高人氣。
今日沒搶到，7月10日或有機會 原因曝光
今日搶不到的也別難過，因為島語有「預付訂金制」，每人訂金500元，訂位日為1至7日內（含第7日），訂金需於訂位日2日內支付完成；訂位日為8日後（含第8日），訂金需於訂位日7日內支付完成（例:若於7/1預訂，需在7/7結束前完成付款。）所以7月10日的凌晨可能會有部分還未付訂金者被取消資格而釋出座位，因此消費者可以在7月10日凌晨之後再上線刷看看，或許有機會。
🟡「島語」台中漢神洲際店資訊：
地址：台中市北屯區崇德路三段865號4樓
電話：04-2421-4166
臉書粉專：島語
餐價：
午餐：平日1490元+10%，假日1790元+10%
下午餐：假日（週五、六、日）1490元+10%
晚餐：平日1790元+10%，假日2090元+10%
平價火鍋推活動也爆人潮 七八年級生送70顆蛤蜊
也有火鍋吃到飽推新活動引來人潮！初殿鍋物宣布，7月份針對七、八年級生，祭出平日來店用餐，就直接送每人70顆蛤蜊（7分蛤），假日則點雙人、三人套餐也有送。據悉，昨日就引來人潮，業者甚至因為備貨不足，因此以較大顆的蛤蜊來替代，但是為求同重量因此數量較少，即不足70顆。業者表示將緊急追加蛤蜊備貨。
初殿鍋物共有3分店，主要分佈在台北，每人最低299元起，就能享有鍋物加上培根牛、梅花豬等主菜，更有自助吧上70種食材無限量取用。7月推出超狂優惠，只要秀出本人民國70年～民國89年的身分證即可兌換70顆蛤蜊，活動限制平日能以一個證件兌換一份；而假日則是點雙人或是三人套餐，一個證件可以兌換一份。
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而今（3）日上午11:00則開放一般消費者都可訂位，同步受理線上、電話及現場訂位。根據漢來美食提到，本次可預訂7月18日至9月30日餐期，今日共釋出逾4萬5000個座位，線上湧入逾40萬筆流量搶訂，在3分鐘內全數被搶光，足見高人氣。
今日沒搶到，7月10日或有機會 原因曝光
今日搶不到的也別難過，因為島語有「預付訂金制」，每人訂金500元，訂位日為1至7日內（含第7日），訂金需於訂位日2日內支付完成；訂位日為8日後（含第8日），訂金需於訂位日7日內支付完成（例:若於7/1預訂，需在7/7結束前完成付款。）所以7月10日的凌晨可能會有部分還未付訂金者被取消資格而釋出座位，因此消費者可以在7月10日凌晨之後再上線刷看看，或許有機會。
🟡「島語」台中漢神洲際店資訊：
地址：台中市北屯區崇德路三段865號4樓
電話：04-2421-4166
臉書粉專：島語
餐價：
午餐：平日1490元+10%，假日1790元+10%
下午餐：假日（週五、六、日）1490元+10%
晚餐：平日1790元+10%，假日2090元+10%
平價火鍋推活動也爆人潮 七八年級生送70顆蛤蜊
也有火鍋吃到飽推新活動引來人潮！初殿鍋物宣布，7月份針對七、八年級生，祭出平日來店用餐，就直接送每人70顆蛤蜊（7分蛤），假日則點雙人、三人套餐也有送。據悉，昨日就引來人潮，業者甚至因為備貨不足，因此以較大顆的蛤蜊來替代，但是為求同重量因此數量較少，即不足70顆。業者表示將緊急追加蛤蜊備貨。
初殿鍋物共有3分店，主要分佈在台北，每人最低299元起，就能享有鍋物加上培根牛、梅花豬等主菜，更有自助吧上70種食材無限量取用。7月推出超狂優惠，只要秀出本人民國70年～民國89年的身分證即可兌換70顆蛤蜊，活動限制平日能以一個證件兌換一份；而假日則是點雙人或是三人套餐，一個證件可以兌換一份。