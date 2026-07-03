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泰勒絲（Taylor Swift）與NFL球星崔維斯凱爾斯（Travis Kelce）外傳要在7月3日於紐約舉行婚禮，而兩人先前捐出高達2600萬美元（約新台幣7.5億元）給全美20個慈善機構，被外界大讚人美心更美。而關於泰勒絲的婚禮佈置，根據外媒報導，運送到現場的除了佈景和食物外，竟然還有高爾夫球器具，可見規模龐大。根據《綜藝報》（Variety）報導，泰勒絲和崔維斯凱爾斯捐贈了2600萬美元（約新台幣7.5億元）給全美超過20個慈善機構，受惠單位有3家兒童醫院、動物保護組織，還有食物銀行和教育計畫，遍佈洛杉磯、賓州、紐約、納許維爾、堪薩斯市等。不少機構收到消息後都表示驚喜，因為這筆捐款對很多弱勢家庭和兒童，以及醫療、教育計畫都帶來很大的幫助。事實上，泰勒絲一直都熱心投入公益，巡演間也捐助了各地的食物銀行，此次和崔維斯凱爾一起做公益，也被視為是他們交往以來規模最大的慈善行動。然而兩人的婚禮都還並未獲得證實，但從捐款行動道賓客名單、婚宴場地的佈置等等，根據《太陽報》報導，為了避免婚禮現場提早曝光，用了大型貨車遮擋視線，運送的物資有龍蝦、乳製品、高爾夫器具還有大型植栽，粉色地毯、派對佈景和各種裝飾，外界猜測將是一場夢幻的花園式世紀婚禮。