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▲林佳龍強調，台灣將持續以「總合外交」深化台史夥伴關係，攜手創造更多合作成果。（圖／翻攝自林佳龍臉書）

台史共推TIIP計畫 林佳龍：「總合外交」持續深化夥伴關係

總統賴清德今年5月才成功出訪非洲友邦史瓦帝尼，沒想到日前在該國的內閣研討會上，竟有美國經濟學者建議「史國與中國建交」，導致總理戴羅素（Russell Dlamini）有意改變外交政策，引發兩國政壇高度關注。史國商工暨貿易部長庫馬羅（Manqoba Khumalo）伉儷昨（2）日率團訪問台灣，外交部長林佳龍也親自設宴歡迎，並邀請將赴史國投資的台灣企業代表共同交流。林佳龍表示，史瓦帝尼是台灣在非洲最堅定的友邦，雙方多年來在醫療、公衛、教育、農業、數位發展及人才培育等領域攜手合作，共同推動永續發展，也見證兩國邦誼持續深化。林佳龍指出，近日許多邦交國友人受邀訪台，與台灣共同慶祝國際合作發展基金會成立30週年。他也轉述，庫馬羅部長在宴席中分享，國合會長期在史瓦帝尼推動教育、數位賦能及能力建構計畫，已具體提升當地人民的生活品質，並感謝台灣多年來一路同行。林佳龍提到，台史共同推動的「台灣產業創新園區（TIIP）」計畫正持續推進，雙方都很期待能早日舉行動土典禮，讓園區正式啟動。他表示，相信未來園區將吸引更多台灣企業前往投資，創造在地就業機會，帶動產業升級，也將深化雙方在經貿投資與供應鏈合作，為台史經濟夥伴關係開創新的里程碑。林佳龍並感謝史國國王恩史瓦帝三世（H.M. King Mswati III）長期堅定支持台灣，以及史國政府持續在國際場合支持台灣有意義參與國際組織，並在中國錯誤詮釋聯合國大會第2758號決議時為台灣發聲。林佳龍表示，「這份建立在自由民主與人權的共同價值理念與互信基礎上的友誼，是兩國最珍貴的資產。」最後，林佳龍也強調，從援助合作到共同投資，從人才培育到產業發展，台灣將持續以「總合外交」深化台史夥伴關係，攜手創造更多合作成果，為兩國人民帶來繁榮、韌性與永續發展。