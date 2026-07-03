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針對近年性侵害、凌虐幼童，以及高額詐欺等重大犯罪案件持續發生，國民黨立委洪孟楷提出「特定重大犯罪增設特別刑法制度（鞭刑）」政策公投案，今（3）日在院會表決，最終以52票贊成、49票反對，其中民眾黨立委沒表態，該案逕付二讀，交付協商。公投理由說明，有鑑於性侵害犯罪、凌虐幼童罪、以及高額詐欺罪、複合型態加重詐欺罪，已分別嚴重侵害人民之性自主、兒少之生命身體與人格法益，以及人民財產安全、交易秩序與社會信賴，並對公共安全、社會秩序及人民對國家刑罰權正當行使之信賴造成重大衝擊。公投理由也提到，現行刑事制裁體系對於前開特定重大犯罪之責任評價、一般預防、特別預防及被害人保護功能，是否足以回應社會對刑事正義與公共安全之期待，實有交由全民共同表示意見之必要。洪孟楷提案公投主文為：「您是否同意政府制定法律，針對性侵害犯罪、凌虐幼童罪、以及高額詐欺罪、複合型態加重詐欺罪，增設由法院宣告並依法執行的特別刑法制度（鞭刑），以嚇阻犯罪持續發生？」對於該公投提案，院會今日表決，最終以52票贊成、49票反對，其中民眾黨立委沒表態，該案逕付二讀，交付協商。