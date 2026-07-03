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高雄市前鎮區1日深夜53歲王姓男子，因騎機車形跡可疑，巡邏員警遂依法示意停車受檢。未料，王男一路違規狂飆逃逸，警方一直追到鳳山區才將他攔下，發現他全身酒氣，經酒測值高達0.77mg/L，王男被攔查後突稱身體不適，警方隨即請119協助送醫後送辦，另針對王男交通違規部分最高恐吞下16萬5千元罰單。高市警局前鎮分局一心路派出所員警於115年7月1日23時許執行巡邏勤務時，發現53歲王姓男子騎乘普通重型機車形跡可疑，遂依法示意停車受檢。不料王男見警方攔查竟加速逃逸，企圖規避警方盤查。王男逃逸過程中，不僅全程未開啟頭燈、未依規定使用方向燈，更數度逆向行駛，完全罔顧自身及其他用路人生命安全。面對王男一路逃逸，警方全程尾隨蒐證、精準掌握犯嫌動向，待時機成熟後迅速展開攔截，最終於鳳山區永安街成功強勢攔停王男，當場將其控制，展現警方執法的專業能力。警方盤查時立即聞到王男身上散發濃厚酒氣，依法實施酒精濃度測試，酒測值超過法定標準值，當場依現行犯逮捕，全案調查後依觸犯《刑法》公共危險罪，移請高雄地方檢察署偵辦。另針對王男交通違規行為，計有無照駕駛」、「酒後駕車」、「夜間未開啟頭燈、未依規定使用方向燈」、「不依規定駛入來車道（逆向行駛）」、「拒檢逃逸」，以上各項違規合計最高可裁處新臺幣165,000元罰鍰。王男遭查獲後突然聲稱身體不適，警方並未因其涉嫌犯罪而延誤就醫，立即通知119救護人員到場協助，並全程戒護送醫檢查。經醫師確認身體並無異狀後，再依法帶返派出所接續偵辦，充分展現警方在強勢執法之餘，仍恪遵程序正義，兼顧人權保障與生命安全的專業精神。前鎮分局分局長黃元民表示，任何企圖以拒檢逃逸方式挑戰公權力、危害公共安全的違法行為，警方都將依法追查到底、絕不寬貸。前鎮分局將持續落實巡邏與攔查勤務，對酒後駕車及各類重大交通違規採取強勢執法作為，以最堅定的態度守護市民生命財產安全，維持安全有序的交通環境。