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演員傅子純6月7日因急性血癌病逝，享年46歲，消息震驚演藝圈，明（4）日將舉行告別式。告別式前夕，傅子純的愛妻在臉書發文吐露心聲，坦言隨著告別式越來越近，心情也愈發複雜，翻看丈夫手機相簿時，更發現裡頭大多都是自己熟睡時的照片，讓她忍不住寫下：「你就是我的家，沒有你在，我的家呢？」傅子純的妻子透露，隨著告別式時間逼近，內心充滿不捨與思念。她表示，翻開傅子純手機相簿，裡面收藏的大多是自己睡著時的照片，讓她深深感受到丈夫一直默默守護著自己，「知道你永遠都是愛我的，我也一樣愛你，你停留在最帥、最棒、最好的時刻，我會好好記得你的一切。」她也深情寫下：「你永遠沒有離開過我，在我身邊陪伴我度過未來的每一天。」並感謝月陽會館老闆娘與聯豐禮儀公司在治喪期間給予許多溫暖與協助。傅子純愛妻也曬出傅子純生前與乾兒子互動的照片，透露孩子最愛玩乾爹的鬍渣，也最喜歡飛奔撲向乾爹懷裡，「我們會一起繼續愛他。」最後向丈夫喊話：「老公，我還是會每天喊你，你有我的定位，我們會找到彼此。」字字句句令人鼻酸。