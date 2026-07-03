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▲第9號颱風「巴威」來勢洶洶！（圖／截自日本電視台）

根據日本氣象廳最新資料，今年第9號颱風「巴威」925百帕的「非常強烈」等級，且未來極有可能對日本本土造成嚴重威脅，日本各地已提高警戒。值得注意的是，今年颱風生成的速度明顯異常。根據氣象廳統計，截至6月上半年，日本周邊海域已經生成，相較於歷年同期平均值，今年的生成速度大約是往年的之多，這樣的異常步調也讓氣象專家高度關注。針對今年颱風接連生成的異常現象，日本氣象預報員分析指出，其中一項重要因素研判與有關。更令人擔憂的是，今年海面水溫甚至可能比一般聖嬰現象時期還要更高，未來極有可能演變成強度更劇烈的「超級聖嬰現象」。坂口愛美進一步說明，除了聖嬰現象之外，今年從印度洋吹來的風勢也明顯增強，這股風與另一股氣流在菲律賓東方海面交會，使當地對流活動變得異常活躍——而這正是颱風極易生成、且容易快速發展壯大的絕佳環境。她也提醒，一旦颱風逼近日本列島，屆時很可能會是以「威力相當強大」的狀態直撲而來，呼籲民眾務必提早做好防颱準備。回顧上一次發生超級聖嬰現象的，當年颱風生成數量一口氣衝到，遠高於歷年平均的25.1個。同年9月，日本更遭遇破紀錄的豪雨侵襲，導致茨城縣，釀成毀滅性的重大災情，至今仍讓不少日本民眾記憶猶新。其實不用等颱風登陸，強降雨已經先一步重創日本。2日凌晨，九州北部遭致災性暴雨侵襲，包括在內，共有觀測到「線狀對流」現象。其中，長崎縣西海市單小時雨量高達，熊本縣南小國町也降下的驚人雨勢。熊本縣於清晨4點多發生氾濫，河岸周邊隨處可見遭大水沖散的漂流垃圾。當地一間沿河旅館首當其衝，業者無奈表示，一樓室內淹水深度大約，如今只能拚命清理滿地爛泥，希望能趕在盂蘭盆節連假前重新開張營業。另一方面，福岡縣同樣遭強陣風侵襲，導致十多棟種植小松菜的農業溫室當場倒塌，塑膠棚布也被強風整片吹掀。受災農民相當錯愕地表示，上週才剛驚險躲過一波大雨水患，原本心裡稍微鬆了口氣，沒想到緊接著又碰上這波強降雨狂炸，眼睜睜看著多日心血一夕之間全數泡湯，讓人看了相當不捨。