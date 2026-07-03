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2026年世界盃32強淘汰賽火熱開踢，世界排名第19的歐洲鐵軍瑞士，今（3）日於加拿大溫哥華體育場迎戰世界排名第28的北非勁旅阿爾及利亞。瑞士此役展現極致的高效進攻，憑藉恩博洛（Breel Embolo）與恩多耶（Dan Ndoye）在上下半場的閃電進球，最終以2：0輕取對手、挺進16強，不僅打破止步首輪淘汰賽的魔咒，一舉寫下兩項高懸多年的世界盃歷史神紀錄。瑞士下一輪的對手，將會是哥倫比亞與迦納之間的勝者。兩隊在大賽上從未有過交鋒紀錄，面對阿爾及利亞由馬赫雷斯（Riyad Mahrez）領銜的高速反擊打法，由中場核心扎卡（Granit Xhaka）坐鎮的瑞士隊顯得老謀深算。比賽僅進行到第11分鐘，瑞士便發動快速反擊，門前的恩博洛近距離推射建功，幫助瑞士取得1：0的夢幻開局。下半場易邊再戰，落後的阿爾及利亞在第46分鐘防線送出大禮，在禁區內解圍不遠，瑞士前鋒恩多耶抓住機會，在禁區中路迎球起腳大力轟門，皮球直竄網窩，將領先優勢擴大至2：0。根據數據網站統計，這是瑞士自1954年本土世界盃後，時隔72年再度於世界盃「淘汰賽階段」單場攻入至少2球。瑞士上一次在淘汰賽單場進2球以上，要追溯到1954年半準決賽以5：7不敵奧地利、被載入史冊的「洛桑酷暑之戰」。除了打破高懸72年的隊史紀錄外，瑞士這顆下半場開賽不到1分鐘的進球，更讓他們名留世界盃百年的青史。在小組賽對陣東道主加拿大時，瑞士就曾上演過下半場一上場就破門的閃電戰；加上今天對陣阿爾及利亞的下半場開局秒破門，瑞士成為了世界盃歷史上，第一支能在單屆世界盃中，兩度在下半場開賽1分鐘內進球的球隊。兩球落後的阿爾及利亞隨後雖然展開零星反擊，但全隊跑動衝擊力隨著體能下滑而逐漸威脅銳減，防線轉身遲緩的弱點也屢屢被瑞士撕裂。第81分鐘，瑞士右路再度打穿北非軍團防線，扎卡里亞（Denis Zakaria）傳中精準找到後點包抄的里德（Fabian Rieder），可惜後者面對大空門竟然意外踢偏，錯失將比分擴大至3球的絕佳機會。最終瑞士就以2：0撂倒阿爾及利亞，闖進16強。本場比賽後世界盃16強已經誕生了13支球隊，分別是巴拉圭vs法國、加拿大vs摩洛哥、葡萄牙vs西班牙、美國vs比利時、巴西vs挪威、墨西哥vs英格蘭、瑞士。最後3張門票將在阿根廷vs維德角、澳洲vs埃及、哥倫比亞vs迦納之間產生。