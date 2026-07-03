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「變身雪糕」掀搶吃熱潮 咬下才知道答案

▲《名偵探柯南》聯名「變身雪糕」外觀相同卻藏有兩種不同口味。（圖／Poki百吉提供）

「謎之雪糕」神秘回歸 冰棒棍藏角色彩蛋

▲《名偵探柯南》聯名「謎之雪糕」延續神祕黑色外觀，今年口味是否與去年相同，官方賣關子，答案只有親自品嘗才能揭曉。（圖／Poki百吉提供）

品牌50週年 再推立頓、CoCo聯名雪糕

▲Poki百吉攜手立頓推出「立頓奶茶紅茶流心雪糕」，將奶茶與紅茶流心結合，打造層次豐富的茶香口感。（圖／Poki百吉提供）

▲Poki百吉再次與CoCo都可合作推出「楊枝甘露雪糕」，融合芒果、椰奶、葡萄柚果肉與Q彈配料，重現手搖風味。（圖／Poki百吉提供）

這個夏天不可能不吃冰，如今吃冰的同時也能享受推理、破案的樂趣，適逢劇場版電影《名偵探柯南 高速公路的墮天使》播映中，台隆集團旗下冰品品牌 Poki 百吉今（3）日宣布四款夏日聯名雪糕，攜手《名偵探柯南》推出全新升級版「變身雪糕」與「謎之雪糕」，將盲盒、解謎元素搬進雪糕裡，每咬一口都像破解案件。除了柯南聯名外，品牌五十週年，也同步推出立頓奶茶紅茶流心雪糕、CoCo 都可楊枝甘露雪糕等新品，四款雪糕將於7月8日正式上市。《名偵探柯南》自1994年連載、1996年推出動畫至今，陪伴全球粉絲超過30年，每年劇場版上映都是動漫圈年度盛事。去年Poki百吉首度推出《名偵探柯南》聯名雪糕，就因神祕口味與話題玩法在社群掀起討論，今年品牌再度攜手柯南推出全新版本，希望把動畫中的推理精神變成真實的吃冰體驗。今年全新推出的「變身雪糕」，以「外表相同、身分不同」概念設計，採用盲盒玩法，外觀看起來都是藍色蘇打外衣，但實際共有兩種口味。其中一款是經典冰沁蘇打雪糕，另一款則是在蘇打雪糕中包覆香草優格冰淇淋，沒有打開之前完全無法分辨，只有親自咬下第一口，才能知道自己抽中了哪一款。去年在網路引起不少討論的「謎之雪糕」今年也跟著回歸。雪糕維持招牌黑色外觀，真正的口味完全保密，從拆開包裝到入口，每一步都像是在蒐集線索，今年是否沿用去年口味並未公開，一切答案只能靠消費者親自品嘗揭曉。Poki百吉表示，希望將《名偵探柯南》的推理精神融入產品設計，讓消費者不是單純吃冰，而是邊吃邊「破案」。除了雪糕本身充滿驚喜，這次兩款《名偵探柯南》聯名雪糕的冰棒棍也加入收藏元素，每支冰棒棍都藏有不同角色圖案，吃完後可以收集喜愛角色，增加開箱樂趣，也讓不少柯南迷直呼「看來要全部吃一輪了」。Poki百吉品牌陪伴台灣消費者超過50年，從經典棒棒冰一路發展到各式創新雪糕，除了柯南系列外，今年迎接品牌50週年的Poki百吉，也同步推出兩款跨界聯名新品。首先是與立頓合作的「立頓奶茶紅茶流心雪糕」，外層為濃郁奶茶雪糕，中心加入紅茶流心內餡，一口咬下可感受奶茶香與茶香層層堆疊，將於全家便利商店獨家販售。另一款則攜手CoCo都可推出「楊枝甘露雪糕」，將人氣港式甜品化身雪糕，融合芒果、椰奶、葡萄柚果肉與Q彈配料，打造豐富口感，同樣於全家便利商店限定上市。