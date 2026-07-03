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入黨才驚覺跟想像不同？于北辰認同尹乃菁這說法

批鄭麗文未充分授權 于北辰：當然會心寒

鄭麗文只聽順耳話？于北辰：身邊人一個個離開

媒體人尹乃菁日前請辭國民黨文傳會主委，並在接受廣播節目專訪時坦言，自己離職的主因是無法獲得國民黨主席鄭麗文的充分授權。面對主持人王淺秋追問兩人是否還是「姊妹淘」，尹乃菁僅笑回「很會問喔」，未正面回應。對此，桃園市議員于北辰直言，他完全認同尹乃菁的說法，並直指國民黨即使已在野多年，仍存在濃厚的官僚文化，「官架子都還在，每個都在比大的」。于北辰在政論節目《台灣向前行》表示，自己曾與鄭麗文、尹乃菁同台錄影，但兩人的風格截然不同，鄭麗文總是咄咄逼人，錄影一結束便直接離開；反觀尹乃菁，即便雙方立場不同，仍會主動交流、討論議題。于北辰認為，尹乃菁之所以最終選擇辭職，很可能是在真正進入國民黨中央後，才發現實與原先想像有極大落差。尹乃菁日前在專訪中形容，國民黨是一個「很嚇人的組織」，雖然已在野10年、人力大幅縮減，但行政流程依舊維持高度官僚體制，「光一個公文等簽呈下來，總統大選都打完了」。對此，于北辰直言，「這是實話，我完全認同」。于北辰指出，國民黨雖然組織規模縮小，但過去累積下來的官僚文化並未改變，內部仍充滿各種層級與架子。他更進一步提到，尹乃菁在推動黨務、與黨內人士協調時，面對的是一群資深政治人物，「每個架子都在比高、比大」，因此才會出現「水溫不符」的情況，長期承受巨大壓力，免疫力才會出問題。于北辰認為，如果黨主席願意給予充分授權，尹乃菁擔任文傳會主委其實並不困難，對外發言也能更加有底氣，畢竟「姊妹一定挺我」。不過，他也指出，若黨主席沒有力挺，好一點的情況還能選擇神隱，最糟糕的恐是對外表示「那是她個人的意見，不代表黨中央」。于北辰直言，如果文傳會主委公開發言卻無法代表黨中央立場，等於主席已經選擇「切割」。他同時替尹乃菁抱屈，認為其放棄許多媒體通告、犧牲收入投入黨務，最後卻得不到主席支持，「當然會心寒」。談到領導風格，于北辰表示，鄭麗文經常給外界一種「基層都支持她」的印象，但尹乃菁深入基層後，實際感受到的並非如此；然而，即使有人反映不同意見，鄭麗文也未必聽得進去，因為她往往只願意接受順耳的聲音，不符合期待的意見則視為雜音。最後，于北辰更警告，若持續維持這樣的領導方式，身邊的人恐怕只會一個接一個離開，不只是昔日的姊妹淘，甚至連長期支持鄭麗文的深藍支持者都可能流失；若未來連金主也逐漸離開，對她而言將是更大的危機。