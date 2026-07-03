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爲強化逸散性空氣污染物管理，「固定污染源逸散性粒狀污染物空氣污染防制設施管理辦法」，明確規範鋼鐵冶煉業及瀝青拌合業，應於7月6日前於製程、操作或裝卸作業採行局部集氣防制措施集氣效率達60%以上，確保污染物有效收集與處理，降低逸散對周邊空氣品質之影響。台南市長黃偉哲呼籲業者應落實法規要求，切勿心存僥倖，避免違規受罰。針對固定污染源逸散粒狀物集氣新制上路，台南市環保局為此已辦理多場法規說明會，並針對台南市4家鋼鐵冶煉業及14家瀝青拌合業進行現場輔導與追蹤，協助業者掌握法規重點及改善方向。業者已陸續完成改善，後續將督促業者落實運作。黃偉哲表示，南市在推動產業發展的同時，也高度重視環境品質，透過制度化管理及科技監測手段，確保污染排放受到有效控制。業者應落實法規要求，切勿心存僥倖，避免違規受罰。環保局長許仁澤則呼籲，污染防制不僅仰賴政府查核，更需業者自主管理，應儘早完成集氣設施設置及效能提升，並定期檢視操作狀況，以符合最新法規要求。