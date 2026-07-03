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2026年世界盃32強淘汰賽中，克羅埃西亞今（3）日以1：2遭葡萄牙逆轉，40歲隊長「魔笛」莫德里奇（Luka Modrić）賽後將矛頭直指VAR判決。 他認為球隊本來應該走得更遠，無論是葡萄牙追平比分的12碼判罰，還是終場前遭取消的絕平進球，都讓他難以接受，直言：「VAR再一次改變了我們的命運。」克羅埃西亞下半場一度靠著佩里希奇（Ivan Perišić）率先破門取得領先，卻在第68分鐘因禁區內犯規送出12碼，由C羅（Cristiano Ronaldo）操刀命中扳平比分，最終又在傷停補時遭拉莫斯（Gonçalo Ramos）頭槌絕殺，以1：2止步32強。談到這記關鍵點球，莫德里奇毫不掩飾自己的不滿：「我們本來應該走得更遠，但有些事情並沒有朝著我們希望的方向發展。」莫德里奇表示，「如果今天雙方角色互換，我不認為VAR會介入，也不認為我們會獲得這樣的點球。」他進一步批評VAR的使用方式：「從VAR剛引進時，我就說過自己並不喜歡它。我承認它在某些情況下確實有幫助，但現在經常被錯誤、甚至選擇性地使用。VAR只應該在百分之兩百確定裁判出現明顯誤判時才介入，而今天這球根本不應該判成點球。雙方球員彼此拉扯後一起倒地，你不能用這種判罰來決定一場世界盃淘汰賽。」除了點球爭議外，終場前克羅埃西亞原本攻入追平進球，卻因VAR判定馬塔諾維奇（Igor Matanović）頭球輕微碰觸皮球、導致後方隊友越位參與進攻而遭取消，同樣令莫德里奇難以接受。「裁判告訴我們，是我們的球員碰到了球。」莫德里奇說，「但我們反覆看了很多次重播，根本沒有看到任何證據顯示他碰到了球。如果他沒有碰到球，那就不應該構成越位。」不過，賽後專門分析裁判判決的《Archivo VAR》透過慢動作畫面指出，第二幀畫面可以清楚看到皮球確實輕微擦過馬塔諾維奇頭部，並表示足球內建的晶片也偵測到接觸，因此支持裁判最終的越位判決。回顧整場比賽，莫德里奇認為克羅埃西亞雖然上半場表現保守，但易邊後完全掌控比賽節奏，他表示：「上半場我們沒有踢出自己的水準，防線退得太深；但下半場，我認為這是我們近年踢得最好的一場比賽之一。我們創造了很多機會，本來有機會更早結束比賽，可惜沒有把握住。」談到最後的結果，這位40歲隊長語氣充滿遺憾：「很難在剛踢完比賽時說太多，但我們可以為自己的表現感到驕傲，我們真的值得更多。」莫德里奇最後再次談到VAR帶來的失落感：「最讓人痛苦的是，這些判決會改變一個人的命運。當你為了世界盃付出這麼多努力，最後情感卻被這些判決左右，真的很令人沮喪。我們有很多年輕球員正在成長，卻遇到這樣的結果，真的很難受。雖然我們不會把失利全都歸咎於VAR，但這樣的事情，對我們來說已經不是第一次了。」