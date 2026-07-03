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四川成都近日發生一起令人捏把冷汗的危險事件！一名，為了在網路上博取關注度、衝高流量，竟選在深夜於住宅小區高層樓頂進行跳傘，還把整段驚險過程剪輯後上傳到自己的社群帳號，引發大批網友熱議。根據成都市公安局成華區分局通報，事發時間是6月30日深夜11時許，地點就在成華區某住宅小區的高樓頂樓。畫面顯示，任某某從高樓天台一躍而下，降落滑行過程中，一度，整個過程相當驚險，稍有差池後果不堪設想。值得注意的是，任某某在網路上自稱是「跳傘教練」，藉此包裝自己的專業形象，但警方深入核實後發現，他，等於是完全沒有專業執照，卻在毫無安全防護規劃的住宅密集區域，做出這種高風險的跳傘行為。這段跳傘影片剪輯上傳後，迅速在網路上引發廣泛關注與質疑，不少網友看完直接開罵，痛批：「現在為了流量已經不顧一切了嗎？」這起事件也再次掀起社會對「網紅拚流量、罔顧公共安全」現象的討論聲浪。成華區警方調查後明確表示，任某某這項行為，依法對其處以處分。同時，警方也已將此案通報相關行政主管部門，針對其「未經審批擅自進行航空體育活動」的違規行為依法追究，涉事的網路社群帳號也已一併通報平台方進行後續處置。警方藉此案再次向大眾喊話提醒，跳傘活動內進行，且須嚴格遵循相關法規與行業規範操作。凡未經審批許可，一律在城市建築物、橋樑、廣場等公共場所進行此類跳傘行為，避免危及自身與他人安全。進一步追查發現，這名男子其實並非首次做出這類危險行為——早在，他就曾在市區高樓頂樓嘗試過類似的跳傘動作，只不過相關影片如今已無法在網路上查看，顯示這已是他長期以來、屢次以身犯險換取網路聲量的慣性行為模式。