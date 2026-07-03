四川成都近日發生一起令人捏把冷汗的危險事件！一名23歲男子，為了在網路上博取關注度、衝高流量，竟選在深夜於住宅小區高層樓頂進行跳傘，還把整段驚險過程剪輯後上傳到自己的社群帳號，引發大批網友熱議。
根據成都市公安局成華區分局通報，事發時間是6月30日深夜11時許，地點就在成華區某住宅小區的高樓頂樓。畫面顯示，任某某從高樓天台一躍而下，降落滑行過程中，一度貼近周邊住宅樓宇與樹叢，整個過程相當驚險，稍有差池後果不堪設想。
自稱是跳傘教練？警方一查根本沒證照
值得注意的是，任某某在網路上自稱是「跳傘教練」，藉此包裝自己的專業形象，但警方深入核實後發現，他根本沒有取得任何相關從業資質，等於是完全沒有專業執照，卻在毫無安全防護規劃的住宅密集區域，做出這種高風險的跳傘行為。
片段一曝光就炸鍋！網友狠酸：現在拚流量真的不要命了
這段跳傘影片剪輯上傳後，迅速在網路上引發廣泛關注與質疑，不少網友看完直接開罵，痛批：「現在為了流量已經不顧一切了嗎？」這起事件也再次掀起社會對「網紅拚流量、罔顧公共安全」現象的討論聲浪。
警方認定嚴重危害公共安全！依法處以行政拘留
成華區警方調查後明確表示，任某某這項行為已嚴重擾亂公共場所秩序、危害公共安全，依法對其處以行政拘留處分。同時，警方也已將此案通報相關行政主管部門，針對其「未經審批擅自進行航空體育活動」的違規行為依法追究，涉事的網路社群帳號也已一併通報平台方進行後續處置。
警方重話提醒：跳傘不是想跳就能跳
警方藉此案再次向大眾喊話提醒，跳傘活動必須在依法核准的專用空域及場地內進行，且須嚴格遵循相關法規與行業規範操作。凡未經審批許可，一律嚴禁在城市建築物、橋樑、廣場等公共場所進行此類跳傘行為，避免危及自身與他人安全。
其實不是第一次！2024年就曾在市區高樓嘗試跳傘
進一步追查發現，這名男子其實並非首次做出這類危險行為——早在2024年5月，他就曾在市區高樓頂樓嘗試過類似的跳傘動作，只不過相關影片如今已無法在網路上查看，顯示這已是他長期以來、屢次以身犯險換取網路聲量的慣性行為模式。
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自稱是跳傘教練？警方一查根本沒證照
值得注意的是，任某某在網路上自稱是「跳傘教練」，藉此包裝自己的專業形象，但警方深入核實後發現，他根本沒有取得任何相關從業資質，等於是完全沒有專業執照，卻在毫無安全防護規劃的住宅密集區域，做出這種高風險的跳傘行為。
片段一曝光就炸鍋！網友狠酸：現在拚流量真的不要命了
這段跳傘影片剪輯上傳後，迅速在網路上引發廣泛關注與質疑，不少網友看完直接開罵，痛批：「現在為了流量已經不顧一切了嗎？」這起事件也再次掀起社會對「網紅拚流量、罔顧公共安全」現象的討論聲浪。
警方認定嚴重危害公共安全！依法處以行政拘留
成華區警方調查後明確表示，任某某這項行為已嚴重擾亂公共場所秩序、危害公共安全，依法對其處以行政拘留處分。同時，警方也已將此案通報相關行政主管部門，針對其「未經審批擅自進行航空體育活動」的違規行為依法追究，涉事的網路社群帳號也已一併通報平台方進行後續處置。
警方重話提醒：跳傘不是想跳就能跳
警方藉此案再次向大眾喊話提醒，跳傘活動必須在依法核准的專用空域及場地內進行，且須嚴格遵循相關法規與行業規範操作。凡未經審批許可，一律嚴禁在城市建築物、橋樑、廣場等公共場所進行此類跳傘行為，避免危及自身與他人安全。
其實不是第一次！2024年就曾在市區高樓嘗試跳傘
進一步追查發現，這名男子其實並非首次做出這類危險行為——早在2024年5月，他就曾在市區高樓頂樓嘗試過類似的跳傘動作，只不過相關影片如今已無法在網路上查看，顯示這已是他長期以來、屢次以身犯險換取網路聲量的慣性行為模式。