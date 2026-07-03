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日本女演員過去曾在星巴克打工長達5年，憑藉甜美亮麗的外型，一路受封為「最美店員」，人氣相當高。她在今年3月正式宣布從星巴克「畢業」，消息一出立刻引發熱議，光是相關貼文就吸引超過觀看，討論度居高不下。沒想到時隔約3個月後，安井南近日在X（前身為推特）上更新動態，透露自己從星巴克畢業後，已經正式跨界拍攝寫真作品，這項消息也讓不少粉絲相當驚喜。安井南不只外型甜美，本身也相當多才多藝。她自幼習武，精通等武術項目，過去也曾在2024年獲得「」的封號，展現出與外型形象截然不同的一面。她平時也常在IG上分享自己練武的訓練照片，這種「反差萌」的形象深受粉絲喜愛。安井南這次公開的寫真作品，是一組身穿的寫真照，展現出與過去店員形象截然不同的成熟魅力。她也在貼文中透露，自己接下來將登上某雜誌的，並邀請粉絲購買雜誌收藏，也希望大家看完後能與她分享心得感想。這波寫真照曝光後，立刻在粉絲圈引發熱烈迴響，不少人在底下留言直呼：「也太可愛了」、「成熟版的南醬我也好喜歡」、「實在太美了，我都不敢直視」、「這是我第一次看到妳這麼性感，可愛到爆炸」，反應相當熱烈，也顯示安井南這次的轉型相當成功，順利圈到不少新粉絲關注。