吉卜力經典動畫《神隱少女》改編真人舞台劇將首度登台，預計2026年12月17日至2027年1月31日在台北國家戲劇院演出，7月3日下午1點正式開賣後立刻掀起搶票熱潮。不過，大量湧入的購票人潮也讓OPENTIX售票系統頻頻出現卡頓、無法加入購物車、結帳失敗及付款異常等狀況，社群平台一片哀號。《NOWNEWS》實測也多次遇到系統錯誤，最後改用App才順利完成付款。即使成功進入結帳流程，不少熱門座位也早已被搶購一空。
《神隱少女》掀起搶票熱潮！開賣就卡爆：連付款都不行 改用APP成解方
《神隱少女》真人舞台劇台灣站，將於2026年12月17日至2027年1月31日登上國家戲劇院，由劇場大師約翰．卡德（John Caird）執導，除了重現原作經典場景，也將由管弦樂團現場演奏久石讓的經典配樂，搭配大型舞台機關與舞台效果，讓觀眾沉浸於《神隱少女》的奇幻世界。
不過，門票開賣後，OPENTIX售票系統卻因大量流量湧入出現卡頓，許多網友紛紛在社群平台抱怨購票過程相當不順利。
不少人表示，「都已經要當盤子了，壓根沒想到OPENTIX系統會破成這樣，結張票要結30分鐘」、「終於搶到票，但是不讓我付錢，這個系統怎麼會這樣」、「敢不敢讓我付錢，我要中風了，我戰鬥了半小時」、「這3年搶過無數台灣或韓國明星的演唱會門票，結果我輸在神隱少女舞台劇」。
除了付款失敗外，也有不少人反映，遇到無法加入訂單、購物車選位無法刪除或釋出，以及完成付款後遲遲收不到訂單成立通知等問題，讓搶票過程更加混亂。
面對系統異常，不少成功搶到票的網友也分享經驗，建議直接改用OPENTIX App操作，付款成功率似乎比網頁版更高，「順利搶到神隱少女的票了，剛開始超卡我要瘋掉，本來用網站刷大當機，後來馬上下載APP，馬上刷就刷到了」，相關經驗也迅速在社群間流傳。
《神隱少女》搶票實際情形大卡關！熱門座位10分鐘內幾乎售光
《NOWNEWS》實際測試發現，記者於下午1點準時進入售票網站，系統一開始就出現明顯卡頓，等待約2分鐘才進入售票頁面。
完成日期、場次及座位選擇後，系統卻持續跳出錯誤訊息，無法加入訂單。經過近10次重新操作，才終於成功進入結帳流程，此時距離開賣已約10分鐘，熱門座位幾乎所剩無幾。
然而，即使成功進入付款頁面，仍卡在同意條款畫面，不論如何點選「完成」都沒有任何反應。記者先後改用電腦及手機網頁版嘗試，依舊無法完成付款。
最後改下載OPENTIX App後，雖然仍歷經數次刷卡失敗及App卡頓，但最終順利完成交易，並收到OPENTIX寄發的訂單成立通知，也印證不少網友分享的經驗，App目前相對是較容易完成購票的方式。
《神隱少女》舞台劇資訊
📌日期：2026年12月17日至2027年1月31日
📌地點：台北國家戲劇院
📌開賣時間：2026年7月3日（四）下午1點
📌售票系統：
OPENTIX官網
OPENTIX APP
📌票價：
■平日：1,800／2,800／3,800／4,800／5,800／6,800／7,800元
■假日：2,300／3,300／4,300／5,300／6,300／7,300／8,300元
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《神隱少女》真人舞台劇台灣站，將於2026年12月17日至2027年1月31日登上國家戲劇院，由劇場大師約翰．卡德（John Caird）執導，除了重現原作經典場景，也將由管弦樂團現場演奏久石讓的經典配樂，搭配大型舞台機關與舞台效果，讓觀眾沉浸於《神隱少女》的奇幻世界。
不過，門票開賣後，OPENTIX售票系統卻因大量流量湧入出現卡頓，許多網友紛紛在社群平台抱怨購票過程相當不順利。
除了付款失敗外，也有不少人反映，遇到無法加入訂單、購物車選位無法刪除或釋出，以及完成付款後遲遲收不到訂單成立通知等問題，讓搶票過程更加混亂。
面對系統異常，不少成功搶到票的網友也分享經驗，建議直接改用OPENTIX App操作，付款成功率似乎比網頁版更高，「順利搶到神隱少女的票了，剛開始超卡我要瘋掉，本來用網站刷大當機，後來馬上下載APP，馬上刷就刷到了」，相關經驗也迅速在社群間流傳。
《NOWNEWS》實際測試發現，記者於下午1點準時進入售票網站，系統一開始就出現明顯卡頓，等待約2分鐘才進入售票頁面。
完成日期、場次及座位選擇後，系統卻持續跳出錯誤訊息，無法加入訂單。經過近10次重新操作，才終於成功進入結帳流程，此時距離開賣已約10分鐘，熱門座位幾乎所剩無幾。
然而，即使成功進入付款頁面，仍卡在同意條款畫面，不論如何點選「完成」都沒有任何反應。記者先後改用電腦及手機網頁版嘗試，依舊無法完成付款。
最後改下載OPENTIX App後，雖然仍歷經數次刷卡失敗及App卡頓，但最終順利完成交易，並收到OPENTIX寄發的訂單成立通知，也印證不少網友分享的經驗，App目前相對是較容易完成購票的方式。
📌日期：2026年12月17日至2027年1月31日
📌地點：台北國家戲劇院
📌開賣時間：2026年7月3日（四）下午1點
📌售票系統：
OPENTIX官網
OPENTIX APP
📌票價：
■平日：1,800／2,800／3,800／4,800／5,800／6,800／7,800元
■假日：2,300／3,300／4,300／5,300／6,300／7,300／8,300元