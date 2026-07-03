《神隱少女》掀起搶票熱潮！開賣就卡爆：連付款都不行 改用APP成解方

「都已經要當盤子了，壓根沒想到OPENTIX系統會破成這樣，結張票要結30分鐘」、「終於搶到票，但是不讓我付錢，這個系統怎麼會這樣」、「敢不敢讓我付錢，我要中風了，我戰鬥了半小時」、「這3年搶過無數台灣或韓國明星的演唱會門票，結果我輸在神隱少女舞台劇」。