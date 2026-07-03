曾席捲全球的經典花式滑冰動畫《YURI!!! on ICE》終於回歸，歷經劇場版取消、粉絲苦等多年後，如今迎來10週年企劃，自7月17日起，全12集將於YouTube頻道免費公開，讓觀眾再次重溫勇利與維克托在冰上的熱血與感動。除此之外，今年冬季更將於日本舉辦10週年紀念展，並推出Blu-ray紀念套組，讓不少粉絲直呼「青春回來了！」、「終於輪到YURI文藝復興」。
日本花滑黃金年代代表作 勇利原型常被聯想到羽生結弦
《YURI!!! on ICE》由MAPPA製作、山本沙代執導、漫畫家久保美津郎共同原創，2016年播出後迅速風靡全球。故事描述日本花式滑冰選手勝生勇利，在低潮時遇見世界冠軍維克托，展開一段改變彼此人生的師徒與夥伴故事。
作品播出後，主角勝生勇利經常被拿來與日本花式滑冰傳奇「羽生結弦」相比，兩人同樣是日本男子單人滑選手，也都站上世界舞台。《YURI!!! on ICE》播出時，正值羽生結弦完成2014年索契冬奧金牌、朝2018年平昌冬奧二連霸邁進的巔峰時期。
日本花式滑冰在全球聲勢如日中天，也讓動畫中的競技氣氛與角色故事更加引起共鳴。不過官方從未證實勇利是以羽生結弦為單一原型，故外界普遍認為，角色是融合日本男子花滑黃金時代多位頂尖選手的特色創作而成。
全12集7月17日起免費看 10週年企劃啟動！
《YURI!!! on ICE》作品特別邀請前日本冰舞國手、知名編舞家宮本賢二擔任滑冰動作編排，動畫中的跳躍、旋轉、步法與節目設計皆以真實花式滑冰技術為基礎，因此被不少滑冰選手與花滑迷盛讚「是最接近真實花滑的動畫」。
作為動畫開播10週年紀念企劃的一環，《YURI!!! on ICE》全12集動畫將於7月17日起在官方YouTube頻道限時公開，讓新舊觀眾都能再次欣賞這部經典作品。官方同步公開10週年紀念主視覺，並邀請飾演勝生勇利的豐永利行、維克托的諏訪部順一、尤里・普利謝茨基的內山昂輝，以及主題曲〈History Maker〉演唱者DEAN FUJIOKA等人送上祝福留言，共同慶祝作品迎來10週年。
除了YouTube免費公開外，官方也宣布，今年冬季將於日本舉辦《YURI!!! on ICE》10週年大型紀念展，並推出10週年Blu-ray＆CD BOX，展覽地點、日期及售票資訊將於日後陸續公開。
粉絲喊「青春回來了」 卻仍敲碗劇場版
值得一提的是，《YURI!!! on ICE》原先曾宣布推出劇場版《ICE ADOLESCENCE》，但官方於2024年宣布中止製作，讓等待多年的粉絲相當惋惜。儘管這次10週年帶來不少新企劃，劇場版仍是許多人心中的遺憾。
消息曝光後，不少粉絲留言表示「諸君，是重溫經典的時候」、「終於等到了」、「勇利和維克托回來了」，期待再次回味這部經典動畫，也有許多人放不下取消的劇場版，紛紛留言「劇場版還欠我一個交代」、「我的劇場版怨念還在……」、「拜託有生之年讓我看到」，可見即使播出已滿10年，《YURI!!! on ICE》依舊擁有深厚的影響力與忠實粉絲，也讓觀眾更加期待未來是否還有新的動畫企劃。
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《YURI!!! on ICE》由MAPPA製作、山本沙代執導、漫畫家久保美津郎共同原創，2016年播出後迅速風靡全球。故事描述日本花式滑冰選手勝生勇利，在低潮時遇見世界冠軍維克托，展開一段改變彼此人生的師徒與夥伴故事。
作品播出後，主角勝生勇利經常被拿來與日本花式滑冰傳奇「羽生結弦」相比，兩人同樣是日本男子單人滑選手，也都站上世界舞台。《YURI!!! on ICE》播出時，正值羽生結弦完成2014年索契冬奧金牌、朝2018年平昌冬奧二連霸邁進的巔峰時期。
全12集7月17日起免費看 10週年企劃啟動！
《YURI!!! on ICE》作品特別邀請前日本冰舞國手、知名編舞家宮本賢二擔任滑冰動作編排，動畫中的跳躍、旋轉、步法與節目設計皆以真實花式滑冰技術為基礎，因此被不少滑冰選手與花滑迷盛讚「是最接近真實花滑的動畫」。
作為動畫開播10週年紀念企劃的一環，《YURI!!! on ICE》全12集動畫將於7月17日起在官方YouTube頻道限時公開，讓新舊觀眾都能再次欣賞這部經典作品。官方同步公開10週年紀念主視覺，並邀請飾演勝生勇利的豐永利行、維克托的諏訪部順一、尤里・普利謝茨基的內山昂輝，以及主題曲〈History Maker〉演唱者DEAN FUJIOKA等人送上祝福留言，共同慶祝作品迎來10週年。
粉絲喊「青春回來了」 卻仍敲碗劇場版
值得一提的是，《YURI!!! on ICE》原先曾宣布推出劇場版《ICE ADOLESCENCE》，但官方於2024年宣布中止製作，讓等待多年的粉絲相當惋惜。儘管這次10週年帶來不少新企劃，劇場版仍是許多人心中的遺憾。
消息曝光後，不少粉絲留言表示「諸君，是重溫經典的時候」、「終於等到了」、「勇利和維克托回來了」，期待再次回味這部經典動畫，也有許多人放不下取消的劇場版，紛紛留言「劇場版還欠我一個交代」、「我的劇場版怨念還在……」、「拜託有生之年讓我看到」，可見即使播出已滿10年，《YURI!!! on ICE》依舊擁有深厚的影響力與忠實粉絲，也讓觀眾更加期待未來是否還有新的動畫企劃。