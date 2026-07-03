《神隱少女》舞台劇門票今（3）日下午1點在OPENTIX開賣，沒想到許多劇迷點進去售票網站卻迎來無限轉圈圈，甚至有人出現「該頁面不存在」的畫面，人氣相當驚人，而《神隱少女》電影在Netflix可看到，連官方小編也在Threads上發文，「名場面真的太多了！好想親眼看到。」

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▲Netflix官方Threads帳號發文直呼想看《神隱少女》舞台劇。（圖／翻攝自Threads）
▲Netflix官方Threads帳號發文直呼想看《神隱少女》舞台劇。（圖／翻攝自Threads）
《神隱少女》舞台劇門票太難搶　Netflix小編也瘋狂

Netflix在Threads上的官方帳號今發布新貼文，「《神隱少女》的名場面真的太多了！ 好想親眼在舞台劇看到真人還原白龍吹龍鱗、千尋幫河神洗澡、無臉男大暴走、湯婆婆發現寶寶不見後暴怒，還有鍋爐爺爺和煤炭精靈。」還附上一張流淚貼圖，立刻引來迴響。

事實上，《神隱少女》舞台劇門票今日下午1點在OPENTIX開賣，但門票很快就售罄，不是結不了帳，就是出現「該頁面不存在」的畫面，尤其是1800元的區域，只剩零星4800元還能碰運氣，社群平台已經有劇迷叫苦連天，「OPENTIX系統死不讓我結帳，客服也打不進去」、「買票花了30幾分鐘，要付款不給付款、要選票不給選票！」、「過了50分鐘還無法確認票劵夾」、「opentix直接當機，比勸世三姊妹還激烈」。

▲有人的售票系統直接出現「網頁不存在」。（圖／讀者提供）
▲有人的售票系統直接出現「網頁不存在」。（圖／讀者提供）
🟡 《神隱少女》舞台劇資訊

📌日期：2026年12月17日至2027年1月31日

📌地點：台北國家戲劇院

📌開賣時間：2026年7月3日（四）下午1點

📌售票系統：OPENTIX

📌票價

■平日：1,800／2,800／3,800／4,800／5,800／6,800／7,800元

■假日：2,300／3,300／4,300／5,300／6,300／7,300／8,300元

📌購票優惠

■7月3日至7月9日限時早鳥95折（部分票區）

■指定合作會員另享優惠（依官方公告）

■指定票價可獲限量入場特典，送完為止
 

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李欣容編輯記者

畢業於世新大學新聞學系，大學時曾在美妝雜誌《大美人》實習，畢業後任職於《ETtoday》近6年，目前為《今日新聞》NOWNEWS新聞處娛樂中心記者，長期關注戲劇、名人相關動態，擅長撰寫人物專訪，在這些好看的電視劇背...