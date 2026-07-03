日本京都府八幡市市長川田翔子日前宣布，將在9月生產前後休產假，期間職務將由副市長暫代，是日本首位任期內請產假的市長。此事在日本網路上意外引發熱議，而她則在接受英媒《BBC》採訪時直言，沒想到會掀起這麼多討論，希望未來女性既能從政，也能安心生兒育女，不必只能在家庭、事業之間做選擇。
日本史上最年輕女市長
根據《BBC》報導，現年35歲的川田翔子，2023年底當選八幡市長，成為日本史上最年輕的女性市長，也是由男性主導的日本政壇中，為數不多的女性政治人物；截至2025年，日本全國約1720位地方首長中，只有約4%是女性。
公開資訊顯示，川田出生於奈良市，畢業於京都大學經濟系，曾任京都市政府職員，3年前以年輕優勢、支援托育、振興商店街等政見，加上自民黨、立民黨、公明黨3黨國會議員支持，擊敗前京都府議員尾形賢，在當年度的市長選舉勝出。
產假風波
川田翔子計畫，從預產期前2個月到產後2個月暫離職務，由副市長能勢茂人代理市政，重大事項則每週透過遠端方式與她商談，原本她預計只會引來一些討論，沒想到外界反應如此熱烈，甚至演變成全國性辯論。
川田指出，市府同仁都相當支持她的決定，但網路上的聲音卻相當兩極。支持者認為，懷孕、生產本就十分辛苦，日本社會應建立更完善制度，讓女性兼顧家庭與公職，而且她勇於把家庭放在優先順位的做法，將有助於鼓勵更多女性投入政治。
然而，也有不少批評者指出，身為民選首長，應以公務為重，不該因生產暫離職務，還有：「如果規劃要生育，就該在選前完成」的聲音出現，甚至有人主張川田請產假期間，應減薪或辭職。
對此，川田回應稱，自己熱愛市長工作，也認為現在正是建立家庭的適當時機，如果社會否定女性政治人物也有請產假的權益，那形同將所有20至40歲、有生育可能的女性，都排除在公共職務之外。
川田翔子並表示，希望未來有一天，女性既能從政，也能安心生兒育女，不必再被迫於家庭與事業之間選擇，也希望等孩子長大後回頭看這件事時，會驚訝於當年竟曾為1位市長能否請產假的事，掀起如此大的社會爭議。
日本社會迎改革？幕僚支持川田休產假
報導指出，身為世界第四大經濟體，日本在性別差距指數排名中一直墊底，去年6月世界經濟論壇（World Economic Forum）發布的報告裡，日本在146個國家中排名第118位，是七國集團（G7）中，性別平等狀況最差的國家。
日本內閣辦公室2025年的一項調查則顯示，懷孕、生育，以及社會普遍認為「政治是男性工作」，還有職場與政治環境不友善等等，都是女性投入政壇的主要障礙。
此外，儘管日本依法提供產假、陪產假及育嬰留職停薪制度，不限於女性，而是男性也有，但實際申請比例並不高。
八幡市副市長能勢茂人坦言，自己年輕時從未請過育嬰假，育兒工作幾乎全由妻子承擔，如今回想起來仍感到愧疚。不過，最近女婿已經申請育嬰假，準備與女兒一起照顧第2個孩子，欣慰的表示：「時代真的變了。」
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根據《BBC》報導，現年35歲的川田翔子，2023年底當選八幡市長，成為日本史上最年輕的女性市長，也是由男性主導的日本政壇中，為數不多的女性政治人物；截至2025年，日本全國約1720位地方首長中，只有約4%是女性。
公開資訊顯示，川田出生於奈良市，畢業於京都大學經濟系，曾任京都市政府職員，3年前以年輕優勢、支援托育、振興商店街等政見，加上自民黨、立民黨、公明黨3黨國會議員支持，擊敗前京都府議員尾形賢，在當年度的市長選舉勝出。
產假風波
川田翔子計畫，從預產期前2個月到產後2個月暫離職務，由副市長能勢茂人代理市政，重大事項則每週透過遠端方式與她商談，原本她預計只會引來一些討論，沒想到外界反應如此熱烈，甚至演變成全國性辯論。
川田指出，市府同仁都相當支持她的決定，但網路上的聲音卻相當兩極。支持者認為，懷孕、生產本就十分辛苦，日本社會應建立更完善制度，讓女性兼顧家庭與公職，而且她勇於把家庭放在優先順位的做法，將有助於鼓勵更多女性投入政治。
然而，也有不少批評者指出，身為民選首長，應以公務為重，不該因生產暫離職務，還有：「如果規劃要生育，就該在選前完成」的聲音出現，甚至有人主張川田請產假期間，應減薪或辭職。
對此，川田回應稱，自己熱愛市長工作，也認為現在正是建立家庭的適當時機，如果社會否定女性政治人物也有請產假的權益，那形同將所有20至40歲、有生育可能的女性，都排除在公共職務之外。
川田翔子並表示，希望未來有一天，女性既能從政，也能安心生兒育女，不必再被迫於家庭與事業之間選擇，也希望等孩子長大後回頭看這件事時，會驚訝於當年竟曾為1位市長能否請產假的事，掀起如此大的社會爭議。
日本社會迎改革？幕僚支持川田休產假
報導指出，身為世界第四大經濟體，日本在性別差距指數排名中一直墊底，去年6月世界經濟論壇（World Economic Forum）發布的報告裡，日本在146個國家中排名第118位，是七國集團（G7）中，性別平等狀況最差的國家。
日本內閣辦公室2025年的一項調查則顯示，懷孕、生育，以及社會普遍認為「政治是男性工作」，還有職場與政治環境不友善等等，都是女性投入政壇的主要障礙。
此外，儘管日本依法提供產假、陪產假及育嬰留職停薪制度，不限於女性，而是男性也有，但實際申請比例並不高。
八幡市副市長能勢茂人坦言，自己年輕時從未請過育嬰假，育兒工作幾乎全由妻子承擔，如今回想起來仍感到愧疚。不過，最近女婿已經申請育嬰假，準備與女兒一起照顧第2個孩子，欣慰的表示：「時代真的變了。」