我是廣告 請繼續往下閱讀

一場破紀錄的熱浪席捲美國東岸，時間點恰好碰上正在舉辦的世界盃賽事，讓不少球迷和遊客直呼吃不消。根據紐約市官員說法，2日下午紐約部分地區氣溫飆升至，其中更創下現場記者實測，隨身溫度計顯示氣溫已超過攝氏40度，街頭陽光下幾乎看不到行人身影，大家幾乎都躲進陰涼處避暑。一名紐約當地居民受訪時直言：「太熱了，太難受了」，形容這波高溫簡直「難以形容」。根據美國國家氣象局資料，中央公園位於（約攝氏37.8度），這是紐約市出現三位數高溫，也剛好追平同一天所創下的歷史紀錄。上一次中央公園達到華氏100度，已經是的事了。這波高溫並非紐約獨有，而是橫跨，範圍從密蘇里州一路延伸到緬因州，向南更擴及密西西比州，據估計目前都處於危險高溫的影響範圍內。這波熱浪的成因，主要是受到大範圍高壓系統，也就是俗稱的**「熱穹」（heat dome）**所致。簡單來說，高壓系統像個蓋子一樣把熱氣死死罩住散不出去，加上下沉空氣受到壓縮後溫度進一步升高，導致多地氣溫逼近甚至突破華氏100度大關。情況有多誇張？布魯克林一處氣象站甚至測得（約攝氏42.8度），專家提醒，這種高溫下熱痙攣、熱衰竭的風險明顯升高，若長時間曝曬或在戶外活動，恐怕還有中暑之虞。面對這波破紀錄高溫，紐約市長已宣布延長部分公共游泳池的開放時間，並在市內多個地點增設避暑中心，同時圖書館、長者中心及社區設施也開放作為臨時避暑空間，協助家中沒有冷氣或居住環境悶熱的民眾暫時躲避酷暑。美國國家氣象局也已發布，呼籲市民務必注意防暑降溫。更棘手的是，這波高溫恰好碰上美國獨立日長周末前夕，紐約市即將迎來多項大型活動，包括，以及建國250週年相關慶祝活動。雖然煙火表演安排在日落後舉行，但氣象預報顯示，夜間低溫恐怕仍只會降到，悶熱感不會因為太陽下山就消失。市府也提醒民眾，參與戶外活動時務必提前規劃補水、遮陽及休息地點，並盡量避免在午後最炎熱時段長時間待在戶外曝曬。值得注意的是，世界盃賽事目前仍持續在舉行，市府特別提醒，若民眾在觀賽或戶外活動期間出現等症狀，應立即移動到陰涼處，補充水分並盡快尋求醫療協助，切勿輕忽。好消息是，氣象部門預估，隨著「熱穹」逐漸減弱，多數地區的熱浪有望在開始緩和，屆時紐約氣溫可望回落至較能負荷的水平，這波破紀錄酷暑總算有機會告一段落。