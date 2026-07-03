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▲前經紀人重讀（如圖）在影片中寫道「我想對孫安佐說的話祝福彼此未來順利，一切都回不去了。」（圖／重讀IG@moon.god_lucifer31）

藝人狄鶯、孫鵬的兒子孫安佐因持有火焰槍遭到起訴，經過42天羈押期後，上月底被裁定以100萬元金額交保。孫安佐前任經紀人「重讀」（陳昱中）也因涉嫌持有大麻遭警方調查，最終以3萬元交保；昨（2）日重讀拍片透露與孫安佐的現況，表示自己已經正式卸任，未來彼此各自安好，他也直言兩人天生就是不同身分「他是貴族，我是平民出生。」包括保釋金等都必須自己承擔。孫安佐被羈押42天後，近日被裁定以100萬元金額交保，孫鵬接獲消息後，當天下午就火速領錢到地院，去接兒子回家。對此，前經紀人重讀昨日PO出影片寫道「我想對孫安佐說的話祝福彼此未來順利，一切都回不去了。」並吐露與孫安佐的現況。重讀表示在案件結束前，兩人不適合再聯絡，也正式卸下孫安佐經紀人一職，他不禁感慨這兩年擔任孫安佐的經紀人經歷很多故事、陪他做了很多挑戰。重讀在影片中向孫安佐說：「接下來我們就各自安好，希望你之後的日子過得安穩，不要再有這麼多麻煩事。」重讀坦言自己把孫安佐當成家人，但也只能陪伴他到這邊了，希望對方日後多多孝順父母，把生活健康顧好。重讀強調這兩年來一直都很挺對方，如今遇到事情也只能好好面對，但他不禁感慨：「我跟安佐本身就是不同身分。」認為孫安佐是貴族，自己只是平民，像是保釋金等都必須自己承擔，沒有家人當靠山，直言孫安佐有個這麼有能力、有名且充滿愛的家庭已經是很幸運了。事實上孫安佐出事後，重讀也受到外界抨擊，認為他沒有做好控制孫安佐行為的責任。而重讀當下坦言自己「真的盡全力了」、「已經控制不了安佐」，並宣布卸下經紀人身分，結果反而遭大批網友砲轟根本是在切割，不少人狠酸：「之前一起玩得很開心，現在才說不知情」、「一開始就靠這類題材衝流量，如今出事才急著切割。」