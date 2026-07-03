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▲白宮轉守為攻！目標鎖定「事前阻止孕婦入境（圖／美聯社／達志影像）

美國最高法院6月30日一項裁決，狠狠打了川普總統一記回馬槍！最高法院正式駁回川普限制「出生公民權」的行政命令，重新確認只要在美國出生就具有美國公民身分，這項受憲法保障的「出生地原則」再次被最高司法機關背書。川普對此相當不滿，裁決一出立刻在社群平台發文酸言酸語：「我要向習主席和偉大國家中國道賀，在他們出生公民權上贏得莫大勝利！」語帶諷刺意味十足。他同時也將戰場轉向國會，要求共和黨議員立刻推動立法，終結他口中這種「成本高且不公平」的制度。既然行政命令這條路被最高法院擋下，白宮這下改玩「另一套劇本」——與其等孩子生下來才處理國籍問題，不如直接不讓孕婦入境美國。根據外媒報導，川普政府計畫要求孕婦申報自己的懷孕狀況，或是主動說明是否有意在美國分娩，美國司法部也已經向聯邦檢察官發出備忘錄，要求與國土安全部密切合作，等於是從邊境管制這一關直接把關卡設下。白宮副首席幕僚長米勒（Stephen Miller）證實，白宮正「認真考慮」禁止外國孕婦前往美國。他強調，美國必須更謹慎評估哪些外國人能夠入境，即使只是短期停留，也可能牽涉到公共資源與福利分配問題。米勒進一步指出：「有些人來這裡只是為了在美國土地上生孩子，而這個孩子就能終身擁有美國公民身分。如果一個人在懷孕9個月時來這裡看看，幾週後，她就成了美國終身公民的母親，而這個孩子也將終身享受美國的財政和福利。」言下之意，就是要把這個「漏洞」從入境端直接堵死。美國國土安全部長穆林（Markwayne Mullin）受訪福斯新聞時，也不諱言正在考慮限制孕婦入境，且直接點名中國：「她們可以持旅遊簽證進入美國或其領土，僅僅是為了生孩子」，「她們在生下孩子後，孩子可能會回到中國，在共產主義政權下撫養孩子，即使他們是美國公民。然後再回到美國，在某些情況下，孩子還會去大學，竊取知識產權。這絕對是一個國家安全問題。」曾任國土安全部副部長的庫奇內利（Ken Cuccinelli）指出，根據現行《移民與國籍法》規定，總統其實本來就有權力限制特定人士入境，因此國務院可以直接拒發簽證，海關與邊境保護局也能在關口直接攔下懷孕旅客，不需要另外修法或發布行政命令。白宮官員也強調，本屆政府將「毫不妥協」打擊非法移民驅動因素，以及那些以欺詐手段入境美國、僅為生育目的的外國人。美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）同樣對大規模移民現象表示擔憂，並敦促歐洲各國正視並採取應對行動。這波政策風向轉變，也讓不少人好奇——台灣家庭赴美生子的規模到底有多大？2003年：台灣媒體報導，當時每年約僅一、兩百名台灣婦女前往美國生子2009年：這個數字已成長到約2000人近年：雖然缺乏官方最新統計，但業界估計，目前每年赴美生子的台灣家庭案例已達數千起對照之下，中國孕婦赴美產子的規模更為龐大——2007年僅有數百人，到2014年已暴增至5萬人，2015年電影《北京遇上西雅圖》帶動熱潮後，該年官方統計更一度達到8萬人的高峰。費用門檻不低：根據赴美生產顧問業者估算，包含月子中心、醫院醫師費用及證件辦理等項目，整趟赴美生子的總花費通常落在新台幣90萬至110萬元左右，屬於相對高門檻的選擇，這也讓不少業內人士研判，選擇這條路的台灣家庭多半具備一定經濟能力。簽證方面的差異值得留意：值得一提的是，台灣籍旅客赴美目前適用免簽證（ESTA），最長可停留90天，這與中國籍孕婦需要另外申請簽證的狀況不同。若白宮後續真的祭出「孕婦入境限制」政策，具體會如何影響持ESTA免簽入境的台灣孕婦，目前外媒報導尚未提及細節，仍有待後續政策明朗化。