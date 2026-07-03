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▲子瑜將於今日晚間solo登上《2026高雄啤酒音樂節》，擔任壓軸嘉賓。（圖／翻攝自子瑜IG@thinkaboutzu）

韓國女團TWICE成員周子瑜昨（2）日來台後，即將於今日首度solo登台灣舞台，擔任《2026高雄啤酒音樂節》壓軸嘉賓。不料在這之前她的動態搶先曝光，「台語歌王」蔡小虎今日深夜於社群分享跟子瑜的合照，打破次元壁的同框讓粉絲都超驚喜，蔡小虎也直呼是：「最美的回憶。」蔡小虎在今日深夜於FB分享跟子瑜拍攝的兩張合照，只見蔡小虎雖然是演藝圈大前輩，但在女神面前表情看起來還是略微靦腆，露出害羞的微笑。反觀周子瑜則大方的微笑看向鏡頭，打破次元壁的同框，讓粉絲都非常驚喜。蔡小虎在文中寫下：「本來只是赴約，一場意外的相遇，留下最美的回憶。」而對於怎麼會巧遇子瑜，蔡小虎受訪時透露剛好有事情要去找擔任六合夜市的理事長朋友，沒想到子瑜也在那裡。他表示自己很喜歡子瑜，對方爸媽剛好也是他粉絲，所以就一起拍了合照，直呼：「很有趣的相遇。」子瑜即將在今日晚間solo登上《2026高雄啤酒音樂節》，而昨天已有粉絲搶先捕捉到她彩排的片段，相關影片也在網路瘋傳，目前已知歌單有孫燕姿的〈第一天〉、子瑜solo歌〈Run Away〉、以及TWICE經典歌曲〈What Is Love?〉等，讓粉絲都非常期待。