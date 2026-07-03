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演員傅子純6月7日因急性血癌病逝，享年46歲，震驚演藝圈，告別式將於明（4）日上午舉行。出道近30年的他，留下無數經典戲劇作品，無論是軍旅劇、八點檔或台語劇，都塑造出許多令人印象深刻的角色，其中《新兵日記》的「楊海生」更是不少觀眾心中的經典回憶。傅子純2002年起就加入民視八點檔演出，憑藉《意難忘》中飾演「杜安倫」嶄露頭角，之後陸續演出《娘家》「林文傑」、《父與子》「李仲群」、《風水世家》「林國華」及《幸福來了》「蔡建國」等角色，逐漸成為本土劇熟面孔。2010年傅子純演出軍旅偶像劇《新兵日記》，飾演個性正直又重情義的班長「楊海生」，自然真誠的演技圈粉無數，也讓更多年輕觀眾認識這位實力派演員，《新兵日記》至今仍是不少觀眾心中的經典軍教片，這部戲也讓他知名度大開。近年傅子純仍活躍於戲劇圈，先後演出《多情城市》的「陳志龍（羅正群／楊明陽）」、「黃金歲月」的「劉家豪」，以及《市井豪門》的「陳逸凡」；之後又在《愛的榮耀》中飾演「溫瑞德（杜瑞德／阿財）」，2025年他在《好運來》飾演「陳瑞達（黃瑞達）」，也成為他留給觀眾的最後身影。