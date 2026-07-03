2026年世界盃足球賽32強淘汰賽持續進行，NOWnews運動中心推出的世足特別企劃《蛙貴的挑戰》，本集鎖定阿根廷對戰維德角的焦點之戰。神蛙「蛙貴」這次沒有再挑戰冷門劇本，而是選擇力挺球王梅西（Lionel Messi）領軍的阿根廷，看好「藍白軍團」能在正規90分鐘內擊敗維德角，順利挺進16強。
神蛙「蛙貴」日前一度拉出2連勝，逐漸找回預測手感，不過上一場預測失利後連勝中斷，目前累積戰績為10勝12敗，命中率45.5%，距離重返5成仍有一段路要追。這回面對本屆最大黑馬之一的維德角，蛙貴選擇不再逆風操作，而是相信阿根廷能夠發揮奪冠熱門實力，也讓粉絲笑稱：「反指標暫停營業了嗎？」
神蛙力挺梅西 看好阿根廷挺進16強
阿根廷將於台灣時間7月4日上午6點交手維德角，本場台灣運彩賽事編號1069，根據台灣運彩盤口資訊，目前不讓分盤尚未開盤。讓分盤部分，阿根廷讓2球賠率1.80，和局（阿根廷剛好贏2球）3.25，維德角受讓2球2.30。總進球數方面，2.5球盤開出大球1.45、小球2.07；3.5球盤則為大球2.10、小球1.43。至於兩隊是否皆能取得進球部分，「是」賠率2.25，「否」賠率1.32。
本集節目中，蛙貴再度進駐專屬打造的「兩棲足球神殿」，面對阿根廷與維德角之戰展開預測。經過一番觀察後，蛙貴最終停留在代表阿根廷勝出的區域，看好梅西率領的阿根廷能夠擊敗維德角，成功晉級16強。
阿根廷不僅是本屆世界盃奪冠熱門，梅西依舊維持頂尖狀態，是球隊進攻核心；維德角則一路扮演黑馬角色，小組賽曾逼和西班牙，32強更一路挺進淘汰賽，證明絕非省油的燈。面對這場實力與氣勢兼具的對決，蛙貴最終仍選擇相信阿根廷能夠笑到最後。
連勝中斷後 蛙貴能否重新起飛？
經過22場世界盃預測，蛙貴一路從神準開局、跌入低潮，到近期逐漸回穩，每一次選擇都成了球迷討論焦點。牠曾精準命中冷門和局，也曾多次大膽逆風翻車，如今來到一戰定生死的淘汰賽，蛙貴的每一次預測都更像是一場全新的壓力測試。
目前蛙貴累積戰績10勝12敗，命中率45.5%。這回選擇相信梅西領軍的阿根廷，究竟能否成功止跌回升，幫助勝率重新逼近5成，還是讓「反指標」話題繼續延燒？答案將在比賽結束後正式揭曉。
球迷可持續鎖定NOWnews官方YouTube平台與社群平台，一同見證《蛙貴的挑戰》在世界盃淘汰賽持續帶來更多精彩預測。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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阿根廷不僅是本屆世界盃奪冠熱門，梅西依舊維持頂尖狀態，是球隊進攻核心；維德角則一路扮演黑馬角色，小組賽曾逼和西班牙，32強更一路挺進淘汰賽，證明絕非省油的燈。面對這場實力與氣勢兼具的對決，蛙貴最終仍選擇相信阿根廷能夠笑到最後。
經過22場世界盃預測，蛙貴一路從神準開局、跌入低潮，到近期逐漸回穩，每一次選擇都成了球迷討論焦點。牠曾精準命中冷門和局，也曾多次大膽逆風翻車，如今來到一戰定生死的淘汰賽，蛙貴的每一次預測都更像是一場全新的壓力測試。
目前蛙貴累積戰績10勝12敗，命中率45.5%。這回選擇相信梅西領軍的阿根廷，究竟能否成功止跌回升，幫助勝率重新逼近5成，還是讓「反指標」話題繼續延燒？答案將在比賽結束後正式揭曉。
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