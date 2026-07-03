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▲台灣運彩推出「買運彩 瘋足球」世界盃限定活動，由活動大使蕭煌奇擔任代言人，祭出Land Rover名車、現金及黃金等多項好禮，總獎額超過1000萬元，邀請球迷一起瘋世足、抽大獎。（圖／台灣運彩提供）

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2026年世界盃足球賽32強淘汰賽持續進行，NOWnews運動中心推出的世足特別企劃《蛙貴的挑戰》，本集鎖定阿根廷對戰維德角的焦點之戰。神蛙「蛙貴」這次沒有再挑戰冷門劇本，而是選擇力挺球王梅西（Lionel Messi）領軍的阿根廷，看好「藍白軍團」能在正規90分鐘內擊敗維德角，順利挺進16強。神蛙「蛙貴」日前一度拉出2連勝，逐漸找回預測手感，不過上一場預測失利後連勝中斷，目前累積戰績為10勝12敗，命中率45.5%，距離重返5成仍有一段路要追。這回面對本屆最大黑馬之一的維德角，蛙貴選擇不再逆風操作，而是相信阿根廷能夠發揮奪冠熱門實力，也讓粉絲笑稱：「反指標暫停營業了嗎？」本集節目中，蛙貴再度進駐專屬打造的「兩棲足球神殿」，面對阿根廷與維德角之戰展開預測。經過一番觀察後，蛙貴最終停留在代表阿根廷勝出的區域，看好梅西率領的阿根廷能夠擊敗維德角，成功晉級16強。阿根廷不僅是本屆世界盃奪冠熱門，梅西依舊維持頂尖狀態，是球隊進攻核心；維德角則一路扮演黑馬角色，小組賽曾逼和西班牙，32強更一路挺進淘汰賽，證明絕非省油的燈。面對這場實力與氣勢兼具的對決，蛙貴最終仍選擇相信阿根廷能夠笑到最後。經過22場世界盃預測，蛙貴一路從神準開局、跌入低潮，到近期逐漸回穩，每一次選擇都成了球迷討論焦點。牠曾精準命中冷門和局，也曾多次大膽逆風翻車，如今來到一戰定生死的淘汰賽，蛙貴的每一次預測都更像是一場全新的壓力測試。目前蛙貴累積戰績10勝12敗，命中率45.5%。這回選擇相信梅西領軍的阿根廷，究竟能否成功止跌回升，幫助勝率重新逼近5成，還是讓「反指標」話題繼續延燒？答案將在比賽結束後正式揭曉。球迷可持續鎖定NOWnews官方YouTube平台與社群平台，一同見證《蛙貴的挑戰》在世界盃淘汰賽持續帶來更多精彩預測。