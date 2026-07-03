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▲巴威生成位置較遠，加上當地海溫高、環境條件有利，因此短短24小時內就增強為中颱。（圖／翻攝自中央氣象署）

今年第7號颱風巴威生成不到24小時就增強為中度颱風，且今晚有機會進一步升格強烈颱風，增強速度驚人。氣象署預報中心主任黃椿喜表示，有利在海上獲得更長發展時間，強颱出現比例也較高，而巴威颱風就具備聖嬰年颱風的部分特徵，有機會以強颱之姿接近台灣。今年第7號颱風巴威生成不到24小時便增強為中度颱風，且今晚有機會進一步升格為強烈颱風，增強速度驚人。氣象署預報中心主任黃椿喜表示，今年聖嬰發展訊號明顯，有機會達到強烈聖嬰等級，黃椿喜指出，巴威生成位置較遠，加上當地海溫高、環境條件有利，在短短24小時內就增強為中颱，有機會36至48小時挑戰強烈颱風。。不過，下週對台灣風雨影響有多大，以及是否直接侵襲台灣，仍須視後續路徑變化持續觀察。根據氣象署預測，巴威近中心最大風速有機會增強至每秒60公尺，七級暴風半徑可望擴大至350公里，有沒有機會成為年度「風王」？黃椿喜表示，當颱風發展至強烈颱風後，增強幅度通常會逐漸趨緩，若後續進入風切較大或環境較不利區域，也可能出現結構調整，因此現階段談是否刷新紀錄仍言之過早。至於路徑方面，氣象署指出，巴威目前受北方太平洋高壓導引，預估下週一、二通過關島西方海域，下週三、四接近琉球東南方海域。下週三之後，巴威將來到太平洋高壓西南側，導引氣流轉為偏北，路徑將迎來關鍵北轉，北轉的時間與角度將決定颱風是否更靠近台灣，也是未來幾天最重要的觀察重點。氣象署分析，若太平洋高壓減弱幅度較大，巴威將較早北轉，對台灣威脅相對降低；反之，若高壓勢力維持較強，巴威北轉時間延後，整體路徑就可能更靠近台灣，不排除有發布颱風警報的可能，但實際影響程度仍需持續觀察最新預報。