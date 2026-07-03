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演員傅子純於6月7日因急性血癌病逝，享年46歲，震驚演藝圈，告別式將於明（4）日上午10點在新北市板橋區新月會館舉行。家屬今（3）日公布公奠禮流程，其中最受矚目的是，由與傅子純情同兄弟、相識超過20年的影帝游安順擔任引言人，陪伴摯友走完人生最後一程。游安順與傅子純因拍戲結緣，多年來私交甚篤，不僅在工作上互相扶持，私下也經常聚會、交流演戲心得。傅子純病逝後，游安順第一時間便悲痛發聲，坦言至今仍難以接受好友離開，如今更將在告別式上擔任引言人，代表演藝圈向這位一路同行的摯友獻上最後的祝福。根據家屬公布的流程，告別式將由司儀開場，接著由游安順擔任引言人，隨後播放追思影片，回顧傅子純近30年的演藝生涯。之後將由弟弟傅子寧及妻子李佳綺代表家屬致謝，最後進行公祭儀式，陪伴傅子純走完人生最後一程。46歲的傅子純生前演出《意難忘》、《新兵日記》、《多情城市》、《黃金歲月》、《市井豪門》、《愛的榮耀》、《好運來》等多部戲劇，敬業態度及精湛演技深獲觀眾喜愛。如今告別式在即，親友與演藝圈好友也將齊聚送別，向這位陪伴觀眾近30年的實力派演員道別。游安順與傅子純因拍戲結識，相識超過10年，兩人情同兄弟，私下往來十分密切，不僅經常聚會、交流演戲心得，更將彼此視為家人。傅子純更認游安順的兒子為乾兒子，對孩子疼愛有加，游安順一家也與傅子純夫妻建立深厚情誼。如今由游安順擔任告別式引言人，陪伴摯友走完人生最後一程，也讓這段超越朋友、宛如家人的情誼更加令人動容。