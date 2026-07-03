CAPCOM 全新原創科幻動作遊戲《PRAGMATA》自今年4月推出後便迅速掀起話題，人氣角色「黛安娜（Diana）」憑藉天真、古靈精怪的個性，被玩家認為「像真正的小女孩」，在全球圈粉無數。官方昨（2）日宣布，《PRAGMATA》全球下載量突破200萬，即日起推出「紀念活動」，除了送出限定畫板、千元禮券外，黛安娜也同步「駭入」台北西門町，陪伴玩家一起度過夏天。
全球突破200萬下載 黛安娜成CAPCOM新人氣角色
《PRAGMATA》是 CAPCOM 打造的全新原創 IP，以近未來科幻世界為背景，故事描述太空人「休（Hugh）」與神秘少女「黛安娜」在月球基地相遇，兩人攜手逃離危機，在冒險途中運用駭客能力破解機關、對抗敵人，逐步建立起深厚羈絆。
遊戲上市後，不只科幻世界觀與玩法受到玩家好評，黛安娜更憑藉可愛外型、自然互動及鮮明個性迅速爆紅。今年4月底，她更以角色設定「駭入」CAPCOM 旗下多款遊戲官方社群，以調皮口吻發布貼文，成功引發玩家熱議，讓「黛安娜熱潮」持續延燒。
黛安娜「駭入」西門町 女兒暑假限定街頭現身
適逢暑假到來，CAPCOM 也將《PRAGMATA》搬進台北西門町，即日起於峨嵋街（中華路至西寧南路路段）及武昌街二段（中華路至康定路路段）打造街頭主題布置。現場除了「黛安娜」外，也能看到應變小隊成員「休」及實械體「八號」的大型角色圖，讓進出商圈的民眾近距離感受《PRAGMATA》的科幻世界觀。
活動貼文曝光後，吸引大批玩家留言分享喜歡黛安娜的原因，其中「像真正的小女孩」幾乎是每個人提到的共同答案。不少玩家認為，雖然黛安娜是人工生命，但她對世界充滿好奇，會害怕、會開心，也會難過，隨著劇情推進逐漸展現人類情感，讓角色變得格外真實。
也有玩家笑稱「黛安娜讓我更想生女兒了」、「心甘情願被騙生女兒」，認為她活潑、純真又善良，讓人忍不住想一路守護。她與主角休之間建立起的情感也讓玩家們動容，兩人在旅程中從互不熟悉，到發展出如父女般的羈絆，是整部作品最令人感動的地方，「一路走來真的讓人又笑又哭」，甚至希望黛安娜能像真正的人類孩子一樣，繼續探索世界、快樂成長。
分享留言抽限定畫板、千元禮券 7月15日前都能參加
「台灣卡普空 CAPCOM TW」臉書粉絲專頁同步舉辦「PRAGMATA 200萬下載紀念活動」。即日起至7月15日23時59分止，玩家只要完成以下三個步驟即可參加抽獎：
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官方將抽出10名玩家獲得「黛安娜與休限定畫板」，另有10名可獲得1000元7-ELEVEN禮券，共計20名得主。
《PRAGMATA》目前已於 PlayStation 5、Xbox Series X|S 及 Steam 等全平台推出免費體驗版，尚未遊玩的玩家可前往各平台商店頁面下載試玩，親自體驗這款掀起全球話題的新作。
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《PRAGMATA》是 CAPCOM 打造的全新原創 IP，以近未來科幻世界為背景，故事描述太空人「休（Hugh）」與神秘少女「黛安娜」在月球基地相遇，兩人攜手逃離危機，在冒險途中運用駭客能力破解機關、對抗敵人，逐步建立起深厚羈絆。
遊戲上市後，不只科幻世界觀與玩法受到玩家好評，黛安娜更憑藉可愛外型、自然互動及鮮明個性迅速爆紅。今年4月底，她更以角色設定「駭入」CAPCOM 旗下多款遊戲官方社群，以調皮口吻發布貼文，成功引發玩家熱議，讓「黛安娜熱潮」持續延燒。
適逢暑假到來，CAPCOM 也將《PRAGMATA》搬進台北西門町，即日起於峨嵋街（中華路至西寧南路路段）及武昌街二段（中華路至康定路路段）打造街頭主題布置。現場除了「黛安娜」外，也能看到應變小隊成員「休」及實械體「八號」的大型角色圖，讓進出商圈的民眾近距離感受《PRAGMATA》的科幻世界觀。
活動貼文曝光後，吸引大批玩家留言分享喜歡黛安娜的原因，其中「像真正的小女孩」幾乎是每個人提到的共同答案。不少玩家認為，雖然黛安娜是人工生命，但她對世界充滿好奇，會害怕、會開心，也會難過，隨著劇情推進逐漸展現人類情感，讓角色變得格外真實。
「台灣卡普空 CAPCOM TW」臉書粉絲專頁同步舉辦「PRAGMATA 200萬下載紀念活動」。即日起至7月15日23時59分止，玩家只要完成以下三個步驟即可參加抽獎：
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