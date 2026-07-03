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詹江村翻舊案狠酸李柏瑟：何時向桃園人道歉？

李柏瑟兒子名號響噹噹？詹江村：各路英雄都要禮讓三分

支持李柏瑟掃黑行動！詹江村：盼桃園媽媽先保護我的安全

▲李柏瑟發聲強調，兒子這些年在外面遇到的風雨、犯下的錯，他必須自己去承擔、自己去負責。（圖／翻攝自李柏瑟臉書）

李柏瑟發聲：從未護短小兒子、支持桃園大掃黑

桃園近期因網紅直播向欠債人母親經營的章魚燒攤討債，引發社會熱議。民進黨桃園市議員參選人李柏瑟，日前發文力挺「章魚燒媽媽」，並呼籲桃園市長張善政應展現態度、積極掃黑。然而，國民黨桃園市議員詹江村不客氣反擊，不僅翻出李柏瑟兒子過去涉及毆警、砸店等社會案件，更直言李柏瑟在聲援章魚燒攤之前，應先向曾受害的店家道歉。「村長爆料、彈無虛發，品質保證、從不翻車！」詹江村點名，長期塑造「桃園媽媽」形象的李柏瑟，不應該來針對他，接著直指，李柏瑟曾要求詹江村向武陵高中道歉，但他反問：「妳什麼時候向桃園人道歉？什麼時候向妳兒子砸過的那些店家道歉？」詹江村更批評，李柏瑟前往章魚燒攤消費，告訴對方「桃園媽媽當妳的後盾」，公開力挺攤商固然可以，但諷刺的是，如果沒有這個桃園媽媽當後盾，李柏瑟兒子會在桃園四處砸店嗎？更直言真正應該優先拜訪的，是那些曾遭砸的店家，應該先去消費道歉吧！詹江村指出，李柏瑟兒子過去曾多次登上社會新聞版面，在桃園地方頗具知名度。他提及，2012年李柏瑟兒子曾在KTV與警方發生衝突，涉嫌動手毆打員警；隔年又因私人糾紛，涉嫌率眾砸店，引發外界關注。詹江村揶揄，李柏瑟兒子的名號在桃園幫派間「響噹噹」，就算是各路英雄也都要禮讓他三分，甚至連遭毆打的警察都不敢提告，同時也質疑，過去與李柏瑟兒子有關的多起砸店事件，不知道還有多少是被「桃園媽媽」給壓掉了。儘管猛烈抨擊李柏瑟，詹江村仍表示，自己支持對方提出的「桃園大掃黑」主張，認為當地確實有必要加強打擊黑道勢力。不過，他話鋒一轉，語帶諷刺地表示，希望李柏瑟在推動掃黑之前，「桃園媽媽能先保護我的安全」。詹江村更調侃稱，自己知道「不該招惹妳兒子」，也知道他恐因此面臨生命安全風險，畢竟李柏瑟兒子連警察都敢打，且挨打的警察還不敢提告，最後更暗諷說：「桃園媽媽能不要打電話給我嗎？是妳先打我的！」李柏瑟近年以「桃園媽媽」形象深耕地方，積極投入桃園市議員選戰，今年將第3度挑戰議員席次。然而，除了此次再被翻出兒子過往涉及毆警、砸店等爭議外，她與丈夫、民進黨前桃園市議員廖輝星，也曾於2023年遭同黨議員余信憲爆料醜聞，指控其自組商業聯合會向攤商收取「保護費」，當時也引發不少討論。李柏瑟今日發表聲明表示，小兒子過去確實曾在桃園造成社會紛擾，這一點她不否認；但外界所稱她「壓新聞」、「當後盾」、「有幫派關係」或替兒子出面善後等說法，純屬子虛烏有，並非事實。李柏瑟指出，她第一時間前往慰問「章魚燒媽媽」，是因為看見一位母親因成年子女的事情，被討債人士上門滋擾、被網路公審，甚至還被現場員警以「兒子是妳教出來的」等語言二度傷害，讓她感同身受。李柏瑟強調，天下父母心，沒有一個媽媽會教孩子去賭、去犯錯、去傷害別人。孩子成年以後，若有任何違法或不當行為，自應由本人依法承擔，不能把母親當成永遠的代罪羔羊，更不能把一位母親的家庭傷口拿來作為政治攻擊的材料。李柏瑟提到，小兒子18歲成年後，她已與他形同陌路、不聯絡、不往來。這些年他在外面遇到的風雨、犯下的錯，都必須由他自己承擔、自己負責。她不是完美的母親，也無意把自己包裝成完全無辜的人；但母親的沉重，不等於母親就是共犯。最後，李柏瑟嚴正澄清，她從未替小兒子的錯誤護短，也沒有利用任何身分、關係或影響力替他遮掩、壓案、壓新聞或善後。她支持桃園大掃黑，也支持所有違法者依法負責，呼籲社會回到問題本身：違法者依法負責，無辜家屬不應被羞辱，桃園更不能讓暴力、賭博與討債滋擾成為日常。也祝福天下所有媽媽，少一點操心，多一點寬心。