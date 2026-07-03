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▲剛度過39歲生日的隊長梅西狀態熱得發燙，在短短三場比賽中就瘋狂大演帽子戲法並狂轟6球，獨佔世足進球王與金靴獎熱門。（圖／美聯社／達志影像）

組合一：阿根廷獨贏 搭配 全場總進球數低於3.5球（常規穩健盤）

組合二：阿根廷讓1.5球過盤（受讓讓球盤）

▲維德角全隊本屆小組賽總跑動距離高達43萬多公尺，高居全世足第14名。（圖／美聯社／達志影像）

2026年FIFA世界盃32強淘汰賽迎來大衛對決歌利亞的史詩碰頭！力拚衛冕的奪冠超級熱門「藍白軍團」阿根廷，將於台灣時間4日凌晨（當地時間3日晚間），移師美國邁阿密的硬石體育場，正面迎擊本屆世足最大驚奇、首度闖進淘汰賽的非洲新勢力「藍鯊」維德角隊。阿根廷在小組賽階段以3連勝（積分9分）強勢登頂，而世界排名第64名的維德角則是以3場不敗驚險突圍。儘管阿根廷有球王梅西（Lionel Messi）坐鎮且實力全面碾壓，但多位國外運彩專家直言維德角會消息退防，阿根廷此役恐難如預期上演大比分屠殺，並強烈推薦2組高機率過盤的黃金投注組合。阿根廷隊在本屆世界盃小組賽展現了無懈可擊的統治力，先後橫掃阿爾及利亞（3：0）、奧地利（2：0）與約旦（3：1）。剛度過39歲生日的隊長梅西狀態熱得發燙，在短短三場比賽中就瘋狂大演帽子戲法並狂轟6球，獨佔世足進球王與金靴獎熱門。總教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）此役將迎回輪休的德保羅（Rodrigo De Paul）與麥克·阿利斯特（Alexis Mac Allister），並由羅梅羅（Cristian Romero）回歸鎮守後方鐵壁，誓言延續國家隊在淘汰賽階段的10連勝神話。然而，維德角絕對是本屆世足最難啃的硬骨頭。國外媒體《Covers》點出，這隻非洲藍鯊在小組賽展現了令人難以置信的防守韌性，3場激戰下來竟然「合計只丟了2球」！ 他們首戰就以鋼鐵般的4-5-1大巴陣型，在控球率僅24%的極端劣勢下，憑藉40歲老將門將沃濟尼亞（Vozinha）單場狂撲8球，0：0逼平現任歐洲冠軍西班牙；隨後又以2：2戰平傳統強權烏拉圭、0：0悶平沙烏地阿拉伯。維德角全隊本屆小組賽總跑動距離高達43萬多公尺，高居全世足第14名，這種近乎瘋狂的跑動與大巴防守，將成為限制梅西與勞塔羅·馬丁內斯（Lautaro Martinez）的最強武器。由於維德角的極端鐵桶陣與超低的總失球數，各大體育媒體與分析師一致認為，盲目追捧阿根廷開大分極具風險，並強烈推薦以下2組黃金穩健組合：專家：《Racing Post》權威分析師分析：維德角此役的唯一戰術就是將西班牙範本複製到底——11人全面退防、切斷阿根廷中場傳導並無限放慢比賽節奏。阿根廷雖然實力佔絕對優勢，但淘汰賽階段求穩為上，斯卡洛尼的球隊在取得領先後會更傾向於控球與戰術壓制，而非盲目刷分。統計顯示維德角最近10場大賽有高達8場總進球數低於4球，這將演變成一場最終可能以阿根廷2：0或3：0完勝，但難變成對攻的飆分大戰。專家：《Covers》運彩分析師克里斯·瓦西爾分析：雖然維德角防守悍不畏死，但兩隊在進攻期望值上存在天壤之別（維德角小組賽面對強隊時實際僅能創造0.21 xG）。阿根廷是一支不需要海量射門就能依靠球星個人能力製造進球的頂級隊伍。只要梅西或阿爾瓦雷斯（Julian Alvarez）能在上半場早早破門，維德角被迫壓上進攻的打法將徹底宣告其防線崩潰。阿根廷在過去9場各項賽事中有8場成功淨勝2球以上，買入讓1.5球贏盤（賠率-185）依然是贏面極高的選擇。專家精準預測：梅西隨時上演進球秀儘管不看好全場總分開出超大盤，但專家一致認定梅西的進球舞步不會停止。《Easybet》給出梅西再度上演梅開二度（踢進2球或以上）的賠率為3.50，被視為極具投資價值的個人盤口。此外，大眾也看好與梅西在俱樂部極具默契的中場大閘德保羅（Rodrigo De Paul）送出至少1次助攻（賠率2-1）。阿根廷（4-4-2）：E·馬丁內斯；莫利納、羅梅羅、利桑德羅·馬丁內斯、梅迪納；德保羅、麥克·阿利斯特、恩佐·費爾南德斯、阿爾馬達；梅西、勞塔羅·馬丁內斯。維德角（4-1-4-1）：沃濟尼亞；莫雷拉、皮科、迪內、S·卡布拉爾；凱文·皮納；門德斯、杜阿爾特、蒙泰羅、J·卡布拉爾；賴爾森·利和拉門托。目前各大博彩機構開出的常規90分鐘獨贏賠率中，阿根廷為1-6（絕對大熱門），維德角獨贏則高達14-1。這