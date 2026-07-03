我是廣告 請繼續往下閱讀

預言AI晶片類股將迎30％大修正

電影《大賣空》原型人物、知名投資人貝瑞（Michael Burry）3日表示，他已在美光股價達1051.87美元時建立空單。貝瑞解釋，由於當時美光的「賣權（Put Options）價格顯得過於昂貴」，因此他選擇了直接放空的策略。貝瑞認為美光先前的漲勢已達到了歷史性的極端偏離水準。從估值、技術指標以及產業長期週期三大維度分析，預期美光股價面臨巨大的下行風險。綜合外媒報導，貝瑞在他個人的Substack發文表示，「美光完美體現了什麼叫純粹的週期性」。貝瑞指出目前美光股價偏離200日移動平均線的幅度，已創下1984年以來的新高，「這一偏離程度甚至超越了當年網路泡沫時期的巔峰」。此外，貝瑞對美光的長期獲利能力也抱持質疑態度。他引用數據指出，美光的投入資本回報率（ROIC）中位數僅為4％，股東權益報酬率（ROE）中位數為7％，直言這樣的財務表現「坦白說非常不怎樣」，認為「美光近期的暴漲，背後推手是錯失恐懼症（FOMO，Fear of Missing Out）、博傻理論（Greater Fool Theory）以及公眾承諾偏誤，而非理性的基本面分析」。貝瑞也進一步質疑美光的市場地位，認為美光在記憶體市場已不再具備主導權，其資本支出計劃在很大程度上必須被動擴產，形同被韓國競爭對手的投資策略「牽著鼻子走」。貝瑞對美光的空頭狙擊，只是他全面看淡半導體類股的其中一環。貝瑞之前就透露自己放空輝達（NVIDIA）、半導體設備商應用材料（Applied Materials）以及iShares半導體ETF等相關類股，貝瑞大膽預測，AI相關晶片股恐將迎來高達30％的劇烈修正。美光週四收盤時下跌約5.5％，費城半導體指數週三週四短短兩天內已大跌12％，市場持續密切關注全球半導體股票以及AI晶片浪潮的未來走勢。