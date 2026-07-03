我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2026年5月熱帶太平洋海溫及環流距平已呈現「聖嬰發展中」特徵，赤道中、東太平洋海溫持續增暖且範圍擴大。（圖／中央氣象署

▲2015 蘇迪勒颱風 (SOUDELOR) 颱風路徑圖，以中度颱風上限逼近臺灣，中心由花蓮秀林鄉登陸。（圖／取自國家災害防救科技中心）

今年聖嬰現象發展訊號逐漸明顯，中太平洋海溫持續升高，氣象署預報中心主任黃椿喜指出，目前已進入聖嬰年，有機會後續發展至「超級聖嬰（強聖嬰）」等級。整體而言，聖嬰年期間颱風生成位置偏東、距離台灣較遠，颱風在海上發展時間拉長，強烈颱風出現的比例也相對提高，對台灣天氣型態可能帶來明顯影響。氣象署預報中心主任黃椿喜指出，今年聖嬰現象發展訊號明顯，中太平洋海溫持續升高，目前已進入聖嬰年，不排除後續有機會發展至「超級聖嬰（強聖嬰）」等級。整體而言，聖嬰年對台主要影響，因海水增溫，颱風生成位置通常較偏東、距離台灣較遠，颱風在海上有更長發展時間，因此強烈颱風出現比例也相對較高。黃椿喜表示，超級聖嬰並非規律性發生事件，過去較明顯的超級聖嬰年份包括1982年、1997年與2015年，其中2015年聖嬰期間，西北太平洋出現多個強颱，對台灣造成顯著影響。以2015年強烈颱風蘇迪勒（Soudelor）為例，該颱風為當年西北太平洋最強風暴，根據國家防災害救治中心整理，蘇迪勒在當年7日17時其中心在花蓮東南東方海面，暴風圈逐漸接觸臺灣陸地。8日4時40分左右中心由花蓮秀林鄉登陸，11時在雲林縣臺西鄉出海。蘇迪勒為台灣帶來顯著災情，包括宜蘭得子溪口、宜蘭河、冬山河等多處淹水以及大臺北地區等多處災害損失，主要分佈在烏來、新店等地區，當時福山雨量站所測得之3小時253毫米及6小時442豪雨的短延時強降雨，溪水混濁導致原水濁度升高影響供水及各項災情產生的主要原因。此外，蘇迪勒挾帶強風，陣風達12級以上，導致電力、供水、交通及通訊等基礎設施受損，全台約450萬戶停電，為近年停電規模最大的颱風事件之一，臺北市路樹傾倒高達7000餘棵、道路中斷47處，並造成全台8人死亡、4人失蹤、437人受傷，農業損失達22億餘元。目前在海面上發展，並有機會對台灣造成威脅的巴威颱風，也具備聖嬰年颱風的部分發展特徵。黃椿喜指出，巴威生成位置較遠，加上當地海溫高、環境條件有利，在短短24小時內就增強為中颱，有機會36至48小時挑戰強烈颱風。。不過，下週對台灣風雨影響有多大，以及是否直接侵襲台灣，仍須視後續路徑變化持續觀察。