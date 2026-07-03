快到下班時間卻遇上豪雨！氣象署針對13縣市發布豪雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，新北市、桃園市、南投縣、雲林縣山區及嘉義縣地區有局部大雨或豪雨，新北至新竹、南投、雲林、嘉義市地區及苗栗、臺中、臺南、高雄、宜蘭山區有局部大雨發生的機率。目前新北市、桃園市、新竹縣等局部地區發生短延時強降雨，並伴隨較強陣風、閃電落雷。
🟡豪雨特報
📌影響時間：03日下午至03日晚上
📍豪雨：新北市山區、桃園市、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣
📍大雨：新北市、新竹縣、苗栗縣山區、臺中市山區、南投縣、雲林縣、嘉義市、臺南市山區、高雄市山區、宜蘭縣山區
🟡 17:38發布大雷雨即時訊息
📍持續時間至18時38分
📍陸上警戒區域：
桃園市：大溪區、龍潭區
🟡 16:43發布大雷雨即時訊息
📍持續時間至17時43分
📍陸上警戒區域：
雲林縣：斗六市、斗南鎮、虎尾鎮、古坑鄉、大埤鄉
嘉義市：東區、西區
嘉義縣：太保市、大林鎮、民雄鄉、溪口鄉、水上鄉、中埔鄉、竹崎鄉、梅山鄉、番路鄉
臺南市：白河區
🟡 17:14發布大雷雨即時訊息
📍持續時間至18時14分
📍陸上警戒區域：
新北市：新店區、樹林區、鶯歌區、三峽區、土城區
桃園市：桃園區、中壢區、大溪區、龜山區、八德區、龍潭區、平鎮區、復興區
新竹縣：關西鎮、橫山鄉
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📌影響時間：03日下午至03日晚上
📍豪雨：新北市山區、桃園市、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣
📍大雨：新北市、新竹縣、苗栗縣山區、臺中市山區、南投縣、雲林縣、嘉義市、臺南市山區、高雄市山區、宜蘭縣山區
🟡 17:38發布大雷雨即時訊息
📍持續時間至18時38分
📍陸上警戒區域：
桃園市：大溪區、龍潭區
🟡 16:43發布大雷雨即時訊息
📍持續時間至17時43分
📍陸上警戒區域：
雲林縣：斗六市、斗南鎮、虎尾鎮、古坑鄉、大埤鄉
嘉義市：東區、西區
嘉義縣：太保市、大林鎮、民雄鄉、溪口鄉、水上鄉、中埔鄉、竹崎鄉、梅山鄉、番路鄉
臺南市：白河區
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📍持續時間至18時14分
📍陸上警戒區域：
新北市：新店區、樹林區、鶯歌區、三峽區、土城區
桃園市：桃園區、中壢區、大溪區、龜山區、八德區、龍潭區、平鎮區、復興區
新竹縣：關西鎮、橫山鄉