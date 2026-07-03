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受害老翁現身說法 直呼以為這次不一樣

柔情攻勢讓受害老翁無法自拔

落網照眼神超神 成為迷因

▲有網友把廣重果音落網照P成劇照。（圖／翻攝自X）

日本橫濱一名年僅22歲的年輕女子廣重果音，涉嫌利用通訊軟體設下溫柔陷阱，藉著「我愛你」等甜言蜜語，誘騙一名70多歲老翁，老翁徹底暈船，多次匯錢給廣重果音，之後才知道上當。而廣重果音被逮捕後，走上警車前一個抬眸看向鏡頭，眼神超殺也掀起網友熱議。綜合日媒報導，廣重果音去年8月至今年2月期間，在交友軟體上結識一名3年前喪偶的70多歲老翁，成功博取對方好感與愛意後，以「需要研究所報名費」等虛假藉口，陸續騙取共約42萬日圓。警方進一步調查後更發現，廣重果音同時還有詐騙其他男子，疑似藉著布下戀愛陷阱總共得手約200萬日圓，正在擴大調查當中。7旬受害老翁表示，「一般那種只會講甜言蜜語、想辦法把男人的錢拐走的手法，大家應該很快就能看穿。但這次很不一樣，我當下真的完全沒起疑」。受害老翁透露，廣重果音營造出高學歷的優秀形象，「見面後發現她是知名國立大學的學生，看起來很聰明，而且和她聊天非常快樂。後來她又搬出自己坎坷身世，說父母過世後留下債務，還向地下錢莊借了150萬日圓...」不過老翁也坦言，他曾帶廣重果音與兩位好友見面。當時朋友們一眼就看出不對勁，警告說「這絕對是陷阱！」但老翁無奈地表示，「那個時候，我的感情已經全部投入進去了」。受害老翁在妻子3年前過世後，為了尋找能一起吃飯、相伴的對象，下載了交友軟體。2025年3月，老翁在交友軟體上收到廣重果音的回信，兩人迅速建立起聯繫，並於同年5月首次相約見面。期間廣重果音不斷發送充滿愛意的訊息，讓老翁徹底墜入愛河。然而，當兩人的關係日益加深，廣重果音開始傳像是「對不起，你現在能調一些錢寄給我嗎？」之類的訊息，以考研究所需要報名費為由，向老翁索要4萬日圓。隨後，又陸續以「學費、入學金」等各種名目要求匯款，前後合計約42萬日圓，老翁不疑有他全部照辦。廣重果音後來甚至向老翁謊稱自己「罹患癌症正在住院」，企圖詐取昂貴住院費用。最後還故意偽裝成自己媽媽，向老翁發送簡訊稱自己已經過世，疑似是想跳船斷絕往來。老翁這才赫然覺醒，向警視廳報案。警方獲報後展開調查並將其逮捕，廣重果音落網後對罪行供認不諱，坦承自己根本沒有打算去考什麼研究所。老翁表示，這次之所以決定站出來報警，是不希望再有下一個受害者出現。「這種犯罪，如果我不站出來阻止她，她嚐到甜頭後一定會去騙第二個、第三個人。雖然這樣說可能有點誇張，但我想，我現在的舉動至少能把未來的受害者提前拯救出來吧」。值得注意的是，廣重果音落網被送上警車時，一個抬眸看向鏡頭眼神超殺，讓許多網友直呼完全可以當成一倍黑色戲劇的劇照，許多二創迷因圖也在相關報導底下洗版，成為另類討論焦點。