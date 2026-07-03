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▲鋼琴新秀謝若縈歷經留美第一年的淬鍊與成長後回到故鄉，將在衛武營表演廳，舉行鋼琴獨奏會《縈繞指尖》。（圖／翻攝畫面）

十八歲，是帶著夢想出發的年紀。昔日獲得高雄中學協奏曲比賽冠軍的鋼琴新秀謝若縈，於2025年夏天遠赴美國密蘇里大學堪薩斯分校音樂學院（UMKC Conservatory）深造。歷經留美第一年的淬鍊與成長，今年夏天她回到孕育自己音樂夢想的故鄉，並將於7月10日晚間19:30，在高雄衛武營國家藝術文化中心表演廳，舉行鋼琴獨奏會《縈繞指尖》，用琴聲與家鄉樂迷分享她異地追夢的音樂心路歷程。自六歲起便與鍵盤為伴的謝若縈，音樂資歷亮眼。高中期間除勇奪雄中協奏曲比賽冠軍，並在2025年登上衛武營音樂廳舞台，與樂團精彩合作演出聖桑《第二號鋼琴協奏曲》；同年更榮獲東京國際鋼琴大賽總冠軍、韓國KCAA國際音樂節鋼琴組第二名等國際獎項肯定。在申請美國大學時，她更憑藉不凡實力同時獲得五所頂尖音樂院校錄取。目前，謝若縈正接受魯賓斯坦國際鋼琴大賽銀獎得主林易（Steven Lin）教授，以及范克萊本國際鋼琴大賽第三名得主陳宣堯（Sean Chen）教授兩位國際名師的悉心指導。大師們的開啟與激發，讓她在隻身赴美的獨立生活中，對音樂有了更深層的體會。這場名為《縈繞指尖》的音樂會，對謝若縈而言不只是一場演出，更是一份留學首年的「成長日記」。從離開熟悉的家鄉到獨立面對異國挑戰，這一年裡累積的孤獨、探索與收穫，都已悄悄融入她更加成熟的樂音之中。再次回到熟悉的舞台，她期盼用琴聲向一路陪伴、支持她的師長、親友與南台灣的樂迷，表達最誠摯的感謝。《縈繞指尖》記錄的不只是音符流動的瞬間，更是一位年輕音樂家在人生道路上勇敢前行的身影。獨奏會相關購票資訊請洽OPENTIX兩廳院文化生活網站。