我是廣告 請繼續往下閱讀

2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）「太極虎」韓國隊在小組賽敗給南非，最終無緣以分組第3的資格晉級32強淘汰賽。不過近期在韓網上討論著「洪明甫魔咒」，據韓媒報導，韓國隊在晉級淘汰賽的9種機率中僅中1個，剩下組合全被封殺，然而進入32強階段，沒有幫助到韓國隊晉級的球隊竟然都遭到淘汰，巧合結果被網路戲稱「洪明甫詛咒」。明（4）日「澳洲對埃及」、「哥倫比亞對迦納」的賽事都與韓國隊晉級條件息息相關，該「魔咒」勢必會討論將會更加沸沸揚揚。韓國隊在小組賽A組中以1勝2負的戰績位居小組第3。原本還需要根據其他9個小組的比賽結果來決定是否有機會晉級，但最終在9種晉級機率中僅中了1個，最終慘遭到淘汰。32強淘汰賽也進入尾聲，剩下最後3場賽事決定最終16強球隊，韓媒也將目光轉向這些親手掐斷韓國隊晉級希望的球隊們的走向。其中南非以0：1不敵加拿大；德國在PK賽不敵巴拉圭；厄瓜多0：2敗給墨西哥；日本1：2不敵巴西；瑞典0：3大敗法國；塞內加爾2：3輸比利時；民主剛果1：2不敵英格蘭。而到了今日，奧地利和阿爾及利亞也分別完敗給西班牙和瑞士，雙雙出局。而擊敗加納挺進32強的克羅埃西亞，也以1：2遭葡萄牙逆轉淘汰。與此同時，在小組賽第3輪擊敗烏拉圭、成為唯一符合韓國隊晉級條件的西班牙，則以3：0輕鬆擊敗奧地利，順利挺進16強。目前32強賽僅剩「澳洲對埃及」、「阿根廷對維德角」、「哥倫比亞對迦納」這3場比賽。其中，澳洲、埃及和迦納都與韓國隊的晉級條件息息相關。由於澳洲與埃及是正面交鋒，勢必會有一隊存活，但如果連迦納也遭到淘汰，預計網路上關於這個「洪明甫魔咒」的討論將會更加沸沸揚揚。1.南非（A組第2，直接影響韓國淘汰）：以0：1負於東道主加拿大。2.德國（E組第1）：在PK大戰中不敵巴拉圭，遺憾止步。3.厄瓜多（曾擊敗德國、改變韓國小組第3競爭版圖）：以0：2完敗給墨西哥。4.日本（因與瑞典戰平而影響韓國晉級）：以1：2被巴西逆轉擊敗。5.瑞典（擠掉韓國拿到外卡資格）：以0：3大敗給法國。6.塞內加爾與民主剛果：分別遭到比利時和英格蘭的逆轉。這兩支球隊都是在原本形勢大好的情況下被翻盤，情節更顯戲劇性。