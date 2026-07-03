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H&M西門町店年底熄燈

▲H&M西門町店開幕近10年後確定熄燈，消息曝光後引發熱議，不少民眾感嘆西門町地標又少一個。（圖／翻攝Google Maps）

前身是誠品116

租金傳招租開價上看1700萬

瑞典快時尚品牌H&M西門町店確定將在今年底熄燈，H&M證實，因租約期滿，經與房東雙方協商後，台北西門町店將於今年年底結束營業，不過品牌也強調，台灣市場仍是大中華區重要且具成長潛力的市場，會繼續尋找合適新據點。H&M西門町店準備熄燈消息曝光後，讓大批民眾感嘆「西門町地標又少一個」。H&M西門町店位於台北西門町新世界大樓1至5樓，坐落於漢中街黃金三角窗，鄰近捷運西門站商圈核心位置，過去曾號稱是H&M在亞洲最大旗艦店，2016年11月25日正式開幕後，成為西門町醒目地標之一。如今開幕約10年後，H&M西門町店將在今年底結束營業。H&M表示，台北西門町店因租約期滿，經與房東協商後，將於年底熄燈，但並不代表品牌退出台灣，未來仍會持續尋找合適地點，以全新面貌與消費者見面。懷舊達人張哲生也在社群提到，H&M進駐前，該址曾是許多台北人熟悉的「誠品116」，名稱正是取自大樓地址「漢中街116號」。不過，誠品116後來因租金等因素，於2015年結束營業，之後改由H&M接手進駐。H&M進駐後，將新世界大樓1至5樓打造成大型旗艦店，承租面積約1917坪，當時也讓西門町商圈增添國際快時尚品牌指標。張哲生指出，當年誠品116時期，市場傳出月租約800萬元，H&M接手後，月租則傳出提高至1200萬元，雙方一度因租金落差暫停裝修並重新協商，但最後仍以原先月租金額承租。近期隨著H&M確定不續租，市場傳出，房東準備用每月約1700萬元對外招租，據了解，傳出有多家百貨及品牌業者接洽。