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▲ 道具與造型吸睛，也有同學與市長展開親密互動，場面溫馨歡樂。（圖／南市府提供）

▲ 有同學邀請市長戴上假髮，黃偉哲也來者不拒、全力配合，與台下師生家長笑成一片。（圖／南市府提供）

台南市114學年度市長獎頒獎典禮的國中場第3場次，今（3）日下午舉行，市長黃偉哲特別出席表揚獲市長獎的學子。現場學生也發揮創意，反過來頒發「最佳市長獎」給黃偉哲，黃偉哲透露自己今年也剛好要畢業，不過還是同學們會「先一步」畢業，心中不僅對大家充滿感謝，更會懷念與同學們一起發揮創意、互動「市長陪你拍」的美好時光。今天ㄧ共表揚了新化、新市、歸仁、關廟、龍崎、東區及永康等7個行政區，共20所學校、626位畢業生。黃偉哲指出，市長獎得主都是人生挑戰的勝利者，甚至有同學從國小、國中連獲市長獎，卓越且穩定的表現令人驚艷，但未來的挑戰與競爭不再局限於校園內部，而是要與其他縣市、甚至國際接軌。黃偉哲指出，近年台南學子在世界機器人大賽（FRC）及奧林匹亞數學競賽等國際舞台上屢創佳績，充分展現學生的實力、教師的指導與家長的支持，讓台南市引以為榮。他勉勵大家，只要肯努力、有毅力，未來定能發光發熱，並祝福所有畢業生在未來的人生道路上能「順利再順利、成功再成功」。在備受期待的「市長陪你拍」互動橋段中，獲獎同學們紛紛大秀創意，現場氣氛歡樂沸騰。有學生現場秀出才藝，帶著長笛、琵琶、薩克斯風與口琴與市長大玩合奏，也有人邀請市長戴上假髮、手持光劍、化身魔法師登台，甚至也有人裝扮成「聖誕老人」驚喜現身，或是擺出動漫《進擊的巨人》中調查兵團的經典致敬手勢，展現新世代的滿滿活力。除了道具與造型吸睛，更有同學大膽挑戰市長的體力，現場上演「學生背市長」以及「被市長公主抱」的逗趣畫面，黃偉哲也來者不拒、全力配合，與台下師生家長笑成一片。溫馨的是，現場同學們得知今年是市長任內最後一屆參與頒獎，貼心的孩子們特別悄悄準備了驚喜，親自製作了獨一無二的「最佳市長獎」小獎牌，在台上「反頒發」給黃偉哲，感謝他這幾年來陪伴台南學子快樂成長的用心，突如其來的神來一筆讓黃偉哲驚喜萬分，成為全場最動容的焦點。教育局也介紹，在今年獲獎的優秀學生中，榮獲「市長優學獎」的新市國中學生黃愷蔚。他自七年級起便代表學校參加AI設計競賽，曾榮獲台南市Scratch暨AI程式設計競賽第一名，並於115年總統盃AI素養爭霸賽勇奪銅牌，展現卓越的科技素養與創新能力。榮獲「市長勵志獎」的大橋國中學生李羽桐，國二時曾因健康因素暫時中斷校園生活，但仍透過線上課程持續學習，從未放棄對知識的追求，憑藉驚人的自律與毅力迅速銜接進度，並在月考及模擬考中維持頂尖成績。榮獲「市長嘉行獎」的鹽行國中學生吳威緖，在班級事務中主動承擔責任，展現高度自律與服務精神。面對誤解或衝突時，他也能以包容與理性的態度溝通處理，用實際行動展現溫暖的同理心與責任感。