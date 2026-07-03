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▲巴威預估下週三後開始北轉，下週五可能最接近台灣，但路徑仍有變數。（圖／取自中央氣象署）

▲下週四開始到下週日的天氣變數較大，跟遠洋的巴威颱風移動路徑有很大的相關性。（圖／取自天氣風險）

▲在下週三颱風靠近前，台灣受到太平洋高壓影響，各地高溫炙熱，為午後有雷陣雨的天氣型態。（圖／中央氣象署）

▲未來一周各地可達32度至35度，大台北盆地、中南部近山區及花東縱谷局部高溫可到36到37度。（圖／中央氣象署）

巴威颱風持續增強中，預估今晚有機會升格為強烈颱風。最新颱風動態可見，目前路徑仍存在變數，初期將沿太平洋高壓南側西行，中央氣象署預報員黃恩鴻預報指出，目前洋面有兩個颱風，其中梅莎颱風持續向西移動，對台灣無直接影響；巴威颱風則為中度颱風，晚間有機會增強為強烈颱風，初期沿太平洋高壓南側向西移動，預估下週三後開始北轉，下週五可能最接近台灣，但路徑仍有變數。各國模式對路徑分歧，歐、美模式較偏向接近台灣甚至不排除登陸，AI模式則顯示北轉角度較大、距離較遠，整體不確定性仍高。氣象粉專「天氣風險」指出，「巴威」颱風沿著太平洋高壓邊緣向西北西移動，預估下週三將來到呂宋島東方遠海，此時太平洋高壓減弱，移動方向可能逐漸北轉，目前預報資料顯示有兩種可能性，若高壓減弱明顯，將北轉朝宮古島至琉球群島附近海域前進，不過這情況仍有機會對花蓮以北及北部海域發布海警；且氣象署預估，巴威颱風將以強烈颱風之姿靠近台灣，巴威颱風七級暴風半徑將達350公里，以中央氣象署定義，接近大型颱風標準370公里，就算沒有登陸，外圍環流也會影響台灣天氣。未來一周天氣，在下週三颱風靠近前，台灣受到太平洋高壓影響，各地高溫炙熱，午後有雷陣雨。下週三颱風逐漸接近，受到外圍沉降影響，這天會更熱，僅午後山區有局部雷陣雨；下週四颱風影響下改吹東北風，桃園以北、宜蘭地區迎風面將有短暫陣雨，其他地區雨量增多、以午後雷陣雨為主。溫度方面，未來一周各地可達32度至35度，大台北盆地、中南部近山區及花東縱谷局部高溫可到36到37度；下周四受到颱風影響，迎風面降雨增加，各地氣溫略降，不過仍有32度至34度，感受悶熱。