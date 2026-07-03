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▲漢來日月行館坐擁日月潭山嵐湖光，展現「池畔美術館」靜奢度假氛圍。（圖／漢來日月行館提供）

▲苔球植栽手作體驗，結合自然美學與五感旅居，留下專屬盛夏回憶。（圖／漢來日月行館提供）

位處日月潭涵碧半島之最、被譽為全台最頂級湖畔度假飯店的漢來日月行館，位於海拔約750公尺的日月潭，夏季平均氣溫較西部平原低約5至8度，今夏正式推出年度企劃「2026 盛夏山湖旅居」，以「高地避暑」為核心，讓旅人住進靜奢的「池畔美術館」，透過空間、餐飲與體驗設計，將山嵐、湖光與南投風土旬味，交織完美的避暑記憶，讓旅人在炎炎夏日回歸最純粹的清涼與感官沉澱。漢來日月行館以「池畔美術館」為品牌核心意象，今年夏季企劃延續品牌「靜奢（Quiet Luxury）」精神，並以「空間價值、風味價值與體驗價值」重新詮釋盛夏旅程。漢來日月行館表示，真正的奢華不只是外在的豪奢體驗，而是找到一處能讓身體降溫、讓心靈放慢的所在。因此，今年「盛夏山湖旅居」特別以「避暑、靜奢、山湖、風土」四大主軸展開，邀請旅人暫時離開城市的高溫與喧囂，在被譽為「池畔美術館」的空間中，重新感受夏天應有的從容與寧靜。漢來日月行館結合南投13鄉的風土特色，打造專屬於日月潭盛夏的五感餐桌。主廚團隊以百香果、鳳梨、水蜜桃、香蕉、火龍果、紫玉葡萄等在地當令水果，結合馬告、愛玉、桂竹筍、香菇及高山茶等山林旬味，展現南投風土特色。其中，盛夏山湖手捲吧推出海鮮、炙燒牛肉及季節時蔬等口味，巧妙融入果香與海味層次；創意熱食則將馬告等山林香料結合熟食料理，並以百香果醬點綴炸物，呈現清爽酸甜的夏日風味。另設有盛夏消暑吧，提供沁涼生啤酒與紅玉茶飲，讓旅人從餐桌感受山林與風土交織的夏季魅力；同時嚴選水蜜桃果乾作為夜床禮，並推出「百香果採果」、「苔球植栽手作」及「茶屋夏季茶席」等限定體驗，讓旅人從味蕾、嗅覺到視覺，全方位感受日月潭盛夏的自然魅力。此外，漢來日月行館同步推出兩款暑期限定住房專案，「果香拾光」一泊二食結合百香果採果體驗，安排旅人深入南投果園，親手採摘盛夏果實，感受最純粹的在地風土；「天空之境氦氣球」住房專案入住即可體驗九九峰氦氣球升空之旅，以嶄新視角飽覽南投山林美景。漢來日月行館也推出限定「盛夏甜點月曆」為旅程增添不同季節風味。