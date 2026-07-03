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韓籍啦啦隊女神李多慧日前為慶祝YouTube頻道突破100萬訂閱，自掏腰包近百萬元舉辦「200人海底撈感謝宴」，邀請粉絲免費吃飯，還準備紅包及驚喜禮物回饋支持者。活動2日晚間登場，不少粉絲分享現場互動，其中最令人驚喜的是，李多慧竟當場替單身男女「牽紅線」，甚至霸氣承諾，只要真的因此結婚，她不僅會親自到場，婚宴費用、禮金全都由她負責，還加碼跳舞祝福新人，寵粉絲寵到沒有極限。李多慧這次舉辦粉絲聚餐，原本只是想兌現與粉絲「下次一起吃飯」的約定，沒想到現場氣氛熱烈，她還突發奇想替單身粉絲牽起紅線。事後有參與活動的粉絲在threads分享，李多慧表示，若現場單身男女因這次聚餐認識、未來真的步入禮堂，她一定會親自出席婚禮。更讓粉絲驚呼的是，李多慧還豪氣承諾，「婚宴我付錢、禮金我會包，還會跳舞。」超狂發言讓現場瞬間變成大型聯誼會，也讓不少網友笑稱，這根本是「李多慧版《我愛紅娘》」。事實上，李多慧此次自掏腰包近百萬元宴請200位粉絲，正是為了慶祝YouTube頻道突破100萬訂閱。她曾透露在韓國道別時常會說一句「下次一起吃飯」，沒想到來到台灣後，粉絲都把這句話放在心上，讓她決定真的把大家找來吃一頓飯。李多慧也感性表示，100萬訂閱不是她一個人的成績，而是粉絲陪伴她一起完成的里程碑，因此希望透過這場聚餐，把一路以來收到的愛與支持回饋給大家。如今又加碼當起「紅娘」，超寵粉行徑再度掀起網友熱議，不少人笑喊：「現在報名還來得及嗎？」、「這婚宴福利也太好了吧！」、「哪裡還有名額？我朋友單身！」