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革命衛隊總司令罕見露面

伊朗已故前最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）今年2月底在美國與以色列德黑蘭發動的空襲中喪生，隆重國葬預計在明（4）日於德黑蘭舉行，在國葬前後皆有一系列相關紀念活動，今日便舉行了哈米尼遺體告別儀式，現場聚集伊朗各界代表，包括伊斯蘭革命衛隊（IRGC）總司令瓦西迪（Ahmad Vahidi）也罕見露面，引發關注。綜合外媒報導，哈米尼最初定於3月舉行，但由於伊朗戰爭持續不斷，最終被推遲至4日，葬禮儀式和遊行將持續七天，伊朗各地城市包括伊拉克也將舉行相關紀念儀式，預計將有數百萬人參加，德黑蘭當局將喪禮視為展現團結的手段。目前已知巴基斯坦總理、塔吉克總統、亞美尼亞總理、喬治亞總統將會出席國喪，至於土耳其、中國、俄羅斯、印度、阿富汗、孟加拉則是會派出高階代表出席致意。在3日的遺體告別儀式上，革命衛隊總司令瓦西迪准將罕見露面，坐在哈米尼的靈柩旁。瓦西迪在接任革命衛隊總司令後，已經數月未曾公開露面，因為革命衛隊總司令是美國和以色列鎖定暗殺的對象，之前已經有好幾位革命衛隊總司令遇襲身亡。另一方面，伊朗現任最高領袖、哈米尼之子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）則據傳將會缺席喪禮，消息人士稱此舉是出於安全考慮，此前以色列已再次發出威脅要暗殺穆吉塔巴。伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araqchi）、伊朗軍方高階指揮官阿卜杜拉希（Ali Abdollahi）均警告以色列與美國，不要在國喪期間發動攻擊，否則將會面臨嚴厲報復。