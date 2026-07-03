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▲左起傅子純、兵家綺、游安順於去（2025）年底出席李國超與高欣欣的婚禮，留下無法重現的合照。（圖／NOWNEWS攝影中心）

演員傅子純6月7日因急性血癌病逝，享年46歲，明（4）日將舉行告別式。好友兵家綺今（3）日與友人高欣欣一同前往會館參加傅子純的四七法會，事後在社群平台發文吐露心聲，感性寫下：「明天是你人生最終的畢業典禮。」字字句句令人鼻酸。兵家綺透露，今天與高欣欣一起到會館為傅子純誦經祈福，口中念著「南無阿彌陀佛」，眼淚卻忍不住滑落，「一直不敢看您的照片，深怕自己哭得更傷心，還是專心念經回向功德給你。」她坦言這段時間始終不敢看傅子純的照片與影片，「算是逃避的心態吧。」但仍希望好友能放下牽掛，「沒事的，你要萬緣放下，跟著佛祖去修行，我們都會好好的！」兵家綺表示，法會結束後，師父送給大家一人一串佛珠，象徵傅子純隨時都陪伴在身邊，「這串佛珠因你而結緣，你永遠都在我們的心裡！」兵家綺也提到，她在返家開車途中再次忍不住落淚，並向傅子純喊話：「我們明天見。」傅子純告別式將於4日上午10點在新北市板橋區新月會館舉行。引言人由與傅子純情同兄弟、相識超過20年的影帝游安順擔任，以及會有許多演藝圈摯友出席，陪伴他走完人生最後一程。