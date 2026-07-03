我是廣告 請繼續往下閱讀

暴雨 ：每小時降雨量達30毫米以上，如同傾盆大雨

：每小時降雨量達30毫米以上，如同傾盆大雨 特大暴雨：每小時降雨量達50毫米以上，猶如瀑布般傾瀉而下，此時雨傘幾乎完全失效，開車也會非常危險

札幌 17°C（持平）

仙台 19°C（持平）

新潟 19°C（-1°C）

東京 20°C（持平）

名古屋 22°C（+1°C）

高知 21°C（持平）

福岡 22°C（+2°C）

鹿兒島 25°C（+4°C）

那霸 27°C（持平）

東京 28°C（+3°C）

名古屋 26°C（持平）

大阪 26°C（-6°C）

廣島 25°C（-6°C）

高知 25°C（-5°C）

福岡 25°C（+2°C）

那霸 32°C（持平）

日本氣象單位最新（下午5點更新）預報指出，4日星期六，降雨範圍將從九州一路擴展至東海地區。其中首當其衝，自3日星期五深夜起，就會間歇性出現大雨到暴雨，部分地區甚至可能出現的強降雨。由於先前已有強降雨侵襲，導致部分地區地面已經鬆動，氣象單位特別提醒務必。夜間降雨強度可能進一步增強，建議民眾盡量待在安全處所，例如房屋二樓以上樓層，並遠離懸崖峭壁等危險地帶。降雨腳步將持續向東推移：4日上午，將先迎來降雨；中午前，也會開始下雨；到了下午，換降雨。日本西部多地屆時將出現暴雨與雷暴天氣，需特別留意。值得警戒的是，目前都有降雨達到的風險，民眾務必提高警覺。相對之下，白天雖然多雲，但整體天氣不會惡化；地區則預計呈現晴朗天氣。不過氣象單位提醒，從關東到東北一帶的，下午天氣仍可能出現突然轉變的情況，登山或戶外活動民眾需多加留意。受降雨影響，4日星期六日本西部與東海地區的氣溫升幅，會比3日星期五來得和緩。不過，多數地區氣溫仍將，加上濕度偏高，體感上仍會感覺相當悶熱。特別是地區，氣溫預計將，體感溫度更可能達到**「危險」等級**，請務必做好中暑防範措施，減少長時間戶外曝曬。（括號內為與前一日比較）：（括號內為與前一日比較）：展望未來幾天，日本西部與東部許多地區的降雨恐將持續到左右。日本西部部分地區，將視梅雨鋒面移動狀況，不排除再度出現暴雨預警等級的降雨。，關東、北陸、山陰等地區可能仍會持續降雨。起，九州到關東一帶多數地區將轉為晴朗天氣，而日本北部與北陸地區則雲量增多，預計，日本北部地區將以降雨為主。此外，沖繩縣先島群島預計將有降雨，並可能受到影響，須持續關注颱風動態。值得留意的是，下週天氣主題將從「降雨」轉為「高溫」——，尤其下半週，部分地區氣溫可能。其中預計氣溫將高達同樣可能出現酷暑天氣，民眾須提前做好防暑準備，避免在強降雨過後又緊接著遭遇高溫夾擊的雙重考驗。