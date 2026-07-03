日本氣象單位最新（下午5點更新）預報指出，4日星期六，降雨範圍將從九州一路擴展至東海地區。其中九州北部首當其衝，自3日星期五深夜起，就會間歇性出現大雨到暴雨，部分地區甚至可能出現暴雨等級的強降雨。
由於先前已有強降雨侵襲，導致部分地區地面已經鬆動，氣象單位特別提醒務必警惕山崩風險。夜間降雨強度可能進一步增強，建議民眾盡量待在安全處所，例如房屋二樓以上樓層，並遠離懸崖峭壁等危險地帶。
中國、近畿、東海接力降雨 三地區恐達暴雨預警
降雨腳步將持續向東推移：4日上午，中國地區、四國地區將先迎來降雨；中午前，近畿地區也會開始下雨；到了下午，換東海地區降雨。日本西部多地屆時將出現暴雨與雷暴天氣，需特別留意。
值得警戒的是，九州北部、中國地區、近畿地區目前都有降雨達到暴雨預警等級的風險，民眾務必提高警覺。
關東晴朗但山區留意天氣驟變
相對之下，關東地區白天雖然多雲，但整體天氣不會惡化；北陸、東北、北海道地區則預計呈現晴朗天氣。不過氣象單位提醒，從關東到東北一帶的山區，下午天氣仍可能出現突然轉變的情況，登山或戶外活動民眾需多加留意。
小知識：暴雨與特大暴雨怎麼分？
受降雨影響，4日星期六日本西部與東海地區的氣溫升幅，會比3日星期五來得和緩。不過，多數地區氣溫仍將超過25°C，加上濕度偏高，體感上仍會感覺相當悶熱。
特別是沖繩與九州南部地區，氣溫預計將超過30°C，體感溫度更可能達到**「危險」等級**，請務必做好中暑防範措施，減少長時間戶外曝曬。
週六（4日）各地預測氣溫一覽
最低氣溫（括號內為與前一日比較）：
展望未來幾天，日本西部與東部許多地區的降雨恐將持續到6日星期一左右。日本西部部分地區，將視梅雨鋒面移動狀況，不排除再度出現暴雨預警等級的降雨。7日星期二，關東、北陸、山陰等地區可能仍會持續降雨。
從8日星期三起，九州到關東一帶多數地區將轉為晴朗天氣，而日本北部與北陸地區則雲量增多，預計9日星期四至10日星期五，日本北部地區將以降雨為主。此外，沖繩縣先島群島預計10日星期五將有降雨，並可能受到第9號颱風影響，須持續關注颱風動態。
下週要小心的換成「熱」！熊本恐飆37度酷暑
值得留意的是，下週天氣主題將從「降雨」轉為「高溫」——日本西部下週將連續數日出現酷暑，尤其下半週，部分地區氣溫可能超過攝氏35度。其中熊本縣預計9日星期四、10日星期五氣溫將高達攝氏37度；東京在10日星期五同樣可能出現酷暑天氣，民眾須提前做好防暑準備，避免在強降雨過後又緊接著遭遇高溫夾擊的雙重考驗。
我是廣告 請繼續往下閱讀
中國、近畿、東海接力降雨 三地區恐達暴雨預警
降雨腳步將持續向東推移：4日上午，中國地區、四國地區將先迎來降雨；中午前，近畿地區也會開始下雨；到了下午，換東海地區降雨。日本西部多地屆時將出現暴雨與雷暴天氣，需特別留意。
值得警戒的是，九州北部、中國地區、近畿地區目前都有降雨達到暴雨預警等級的風險，民眾務必提高警覺。
關東晴朗但山區留意天氣驟變
相對之下，關東地區白天雖然多雲，但整體天氣不會惡化；北陸、東北、北海道地區則預計呈現晴朗天氣。不過氣象單位提醒，從關東到東北一帶的山區，下午天氣仍可能出現突然轉變的情況，登山或戶外活動民眾需多加留意。
小知識：暴雨與特大暴雨怎麼分？
- 暴雨：每小時降雨量達30毫米以上，如同傾盆大雨
- 特大暴雨：每小時降雨量達50毫米以上，猶如瀑布般傾瀉而下，此時雨傘幾乎完全失效，開車也會非常危險
受降雨影響，4日星期六日本西部與東海地區的氣溫升幅，會比3日星期五來得和緩。不過，多數地區氣溫仍將超過25°C，加上濕度偏高，體感上仍會感覺相當悶熱。
特別是沖繩與九州南部地區，氣溫預計將超過30°C，體感溫度更可能達到**「危險」等級**，請務必做好中暑防範措施，減少長時間戶外曝曬。
週六（4日）各地預測氣溫一覽
最低氣溫（括號內為與前一日比較）：
- 札幌 17°C（持平）
- 仙台 19°C（持平）
- 新潟 19°C（-1°C）
- 東京 20°C（持平）
- 名古屋 22°C（+1°C）
- 高知 21°C（持平）
- 福岡 22°C（+2°C）
- 鹿兒島 25°C（+4°C）
- 那霸 27°C（持平）
- 東京 28°C（+3°C）
- 名古屋 26°C（持平）
- 大阪 26°C（-6°C）
- 廣島 25°C（-6°C）
- 高知 25°C（-5°C）
- 福岡 25°C（+2°C）
- 那霸 32°C（持平）
展望未來幾天，日本西部與東部許多地區的降雨恐將持續到6日星期一左右。日本西部部分地區，將視梅雨鋒面移動狀況，不排除再度出現暴雨預警等級的降雨。7日星期二，關東、北陸、山陰等地區可能仍會持續降雨。
從8日星期三起，九州到關東一帶多數地區將轉為晴朗天氣，而日本北部與北陸地區則雲量增多，預計9日星期四至10日星期五，日本北部地區將以降雨為主。此外，沖繩縣先島群島預計10日星期五將有降雨，並可能受到第9號颱風影響，須持續關注颱風動態。
下週要小心的換成「熱」！熊本恐飆37度酷暑
值得留意的是，下週天氣主題將從「降雨」轉為「高溫」——日本西部下週將連續數日出現酷暑，尤其下半週，部分地區氣溫可能超過攝氏35度。其中熊本縣預計9日星期四、10日星期五氣溫將高達攝氏37度；東京在10日星期五同樣可能出現酷暑天氣，民眾須提前做好防暑準備，避免在強降雨過後又緊接著遭遇高溫夾擊的雙重考驗。