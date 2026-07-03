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為因應暑假離島旅遊與返鄉人潮，華信航空自7月3日起引進華航A321neo飛機投入離島航線疏運，並於今（3）日以235人座A321neo飛機首航台中-澎湖航線。華信航空董事長陳大鈞指出，優先執飛金門、澎湖等高需求離島航線提升離島航線公共運輸服務品質。A321neo客機全機共8席豪華經濟艙及227席經濟艙；豪華經濟艙採每排左2右2配置，經濟艙則採左3右3配置，機上並設有無障礙洗手間。陳大鈞今搭乘首航班機AE795，在上午9時40分自台中機場起飛、10時20分順利抵達澎湖機場。澎湖機場安排象徵好運的灑水迎接儀式，華信航空總經理莊明哲到場並表示，已啟動A321neo新世代噴射客機引進計畫，預計2027年下半年陸續引進兩架A321neo客機，未來將投入東南亞及東北亞等區域航線營運，隨著華信航空機隊規模擴大，持續提升整體運能及營運競爭力。