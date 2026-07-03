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2026年名古屋亞運（The 20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026）將在9月19日點燃戰火，中華隊目標睽違20年的亞運金牌，預計由業餘與職棒組隊參賽。中華職棒味全龍三壘手劉基鴻今（3）日證實，收到中華隊徵召，將為國出征，劉基鴻坦言，在賽季期間離隊打中華隊有點兩難，「想要幫球隊，但又想代表台灣出賽。」龍隊也為此做準備，總教練葉君璋指出，劉基鴻參戰亞運期間，三壘防區張政禹、劉俊緯以及陳思仲都是人選。下半季今日開打，龍隊三壘主砲劉基鴻並未被放入先發，而是由劉俊緯接替，游擊防區則是交給拿莫・伊漾。龍隊總教練葉君璋表示，拿莫近期狀況不錯，因此下半季先場，再看後續狀況調整。為何讓劉基鴻從板凳出發，葉總坦言，劉基鴻可能要去打名古屋亞運，「不可能到時才找人來守，現階段先看狀況，要準備亞運（缺席）時間，誰可以補上這位置，重點是在這。」葉總評估，劉基鴻若加入亞運中華隊，下半季會缺席3個禮拜至1個月，「希望在影響賽季最少的情況下，做最大的支援。國家需要他，球員也希望為國爭光，球隊就盡最大配合。張政禹、劉俊緯、陳思仲都可以守三壘。」名古屋亞運9月19日至10月4日登場，其中棒球賽事預計在9月21至27日舉行，是中華隊奪牌的重點項目，中職各隊預計有1名列管球員支援參賽。劉基鴻今日受訪時，證實入選亞運中華隊，他表示，前幾天收到通知，已經開始填資料。對於之後要短暫離開母隊去打國家隊，劉基鴻坦言心情很兩難，「想要幫球隊，但又想代表台灣出賽。」雖然龍隊上半季拿下冠軍，但劉基鴻認為全年度第1名也很重要，「自己蠻想留在球隊，幫助球隊繼續打拚，但被徵召也沒辦法。」劉基鴻說，還沒收到報到時間，但知道韓國隊陣容很強，且強打金倒永有參賽，「滿期待對上韓國隊，他們都派職業的，我們的陣容好像也不錯。」