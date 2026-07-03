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▲本次展覽以四大主題展區，串起一段畫家們創造的旅程。（圖／翻攝畫面）

▲從踏入展區的那一刻起，想像就開始發光，帶領孩子一起發揮想像力。（圖／翻攝畫面）

翡冷翠文創連續第6年將享有「插畫界奧斯卡」美譽的波隆那插畫展引進台灣，《波隆那世界插畫大獎展（Bologna Illustrators Exhibition）》將於7月4日至9月28日在華山1914文化創意產業園區西4館、西5館展出，一年一度精選自全球的插畫原作再次跨海來台，帶觀眾走進圖像所構築的想像世界，展開一場跨越語言與文化的視覺旅程。翡冷翠文創表示，波隆那插畫展自1967年創辦以來，始終站在兒童出版與當代插畫創作的最前線，不僅是全球最具代表性的插畫展之一，更是世界各地插畫家展現創作實力、與國際出版及藝術界交流的重要舞台。本次展覽共收到來自81個國家與地區、3,520位插畫家的投稿，累計達17,600件作品，最終由國際評審團精選出78位藝術家、390幅年度原作，完整呈現當代插畫多元且精彩的創作風貌。此次展覽以「透過插畫，看見想像與世界」為策展核心，將觀展體驗規劃為一段循序漸進的探索旅程。四大展區包含「想像之門 」、「生活的詩」、「圖像實驗室」及「世界的故事」。觀眾將從沉浸式入口展開序幕，走進貼近日常情感的故事場景，進一步欣賞不同技法與媒材的創新實驗，最後在跨文化的敘事與視覺語言中，看見世界各地創作者對生命、自然、社會與未來的多元思考。展出作品同時涵蓋繪畫、素描、拼貼、版畫及數位媒材等多種形式，展現插畫藝術豐富的表現力，也讓歷史、人文與當代議題在同一展場中相互對話。翡冷翠文創指出，這不僅是一場插畫作品的展覽，更是一趟重新學會好奇、理解與想像的觀看旅程。展覽從童年的想像力出發，同時回應當代社會多元而複雜的議題，無論是親子家庭、女性藝文觀眾、插畫愛好者、設計工作者，或是喜愛閱讀圖像的人，都能在展覽中找到屬於自己的感動與共鳴，讓圖像成為跨越年齡、文化與世代的共同語言。今年入選的台灣插畫家鄭元欽表示，能夠獲選，真的感到非常非常開心。來自世界各地的插畫家，都用自己獨特的視角講述一個故事。我希望大家能像玩遊戲一樣，花一點時間，試著用自己的方式去詮釋展出的五幅作品，也許會因此發現意想不到的驚喜與感動。