夏天冷氣天天開，但若半夜突然聽見冷氣傳出異音，絕對要警鈴大響！一名網友分享，表示自己深夜聽到冷氣發出怪聲，沒想到下一秒竟有蟑螂從出風口掉出，嚇得立刻拿塑膠袋封住冷氣，並提醒大家別輕易打開。貼文引起不少苦主共鳴，紛紛分享曾遇過蟑螂躲在冷氣內的經驗。事實上，排水管、牆面孔洞、窗框縫隙及長時間未清洗的冷氣，都可能成為蟑螂入侵管道，建議定期保養並檢查防蟲設計，降低蟑螂闖入機率。
半夜冷氣狂冒怪聲！下秒竟噴出蟑螂 一票苦主爆共鳴
一名網友在Threads發文表示，半夜突然發現冷氣不停發出異常聲響，原本還不知道發生什麼事，沒想到竟是蟑螂從冷氣出風口掉出來，突如其來的畫面讓他嚇壞，趕緊拿塑膠袋將冷氣封住，並發文提醒大家：「當你聽到你的冷氣機，發出奇怪聲音的時候，千萬千萬千萬不要打開嗚嗚。」
貼文曝光後，引起不少網友共鳴，許多苦主分享親身經歷，「我今天就聽到這聲音，蟑螂從冷氣口掉出來，超大隻快發瘋」、「我前一個租屋處也發生過，白天沒啥聲音、結果半夜趁你入睡時在裡面開趴，稀稀窣窣一堆聲音，後來一個月內連續跑出十幾隻」、「跟我一樣，我前幾天發現一樣的聲音覺得奇怪就往裡面看，就跟蟑螂對視了」。
蟑螂為何會躲進冷氣？4大原因一次看
🟡外部排水管受損或未設置儲水彎
若冷氣排水管破損，或沒有設置儲水彎、防蟲設計，蟑螂便可能順著排水管一路爬進冷氣內部，建議檢查排水管配置，必要時請冷氣師傅協助改善。
🟡窗型冷氣與窗框留有空隙
窗型冷氣若與窗框之間出現脫膠、老化或未密合的情況，也容易形成蟑螂入侵通道，建議重新填縫密封。
🟡管線穿牆孔洞沒有完全封閉
冷氣管線經過牆面的孔洞若沒有填補完整，蟑螂也可能沿著縫隙鑽進室內，可利用填縫劑或密封條補強。
🟡冷氣長期未清洗
若冷氣內部累積大量灰塵、濕氣與黴菌，不僅容易產生異味，也會提供蟑螂躲藏環境，增加入侵機率，因此應定期清潔保養。
蟑螂從冷氣跑出來怎麼辦？3動作防堵
🟡不要直接朝出風口噴殺蟲劑
將殺蟲劑噴入冷氣內部，不僅可能腐蝕零件，化學物質也可能殘留在風道內，影響後續吹出的空氣品質。
🟡檢查排水系統是否具防蟲功能
可確認室外排水口是否設有止逆彎、防蟲網等裝置，降低蟑螂沿管線爬入的機率。
🟡安排專業深層清洗
建議請專業人員清洗蒸發器、風鼓及排水盤，將蟑螂可能藏匿的環境一併清除。
全面嚴防蟑螂入侵！3招可杜絕 防蟑神器必裝
🟡冷氣周圍縫隙要封好
應確認冷氣與牆面、窗框之間沒有明顯縫隙，可使用密封條補強，減少害蟲入侵機會。
🟡維持冷氣乾淨乾燥
平時應定期清洗濾網及內部零件，減少灰塵、濕氣及黴菌堆積，避免形成蟑螂喜愛的環境。
此外，YouTube頻道「空調小教室」冷氣專家老柯也曾分享，市面上有販售可安裝於冷氣排水管的「防蟑神器」，能阻擋蟑螂沿管線進入室內。不過並非每一款冷氣都適用，有些還需視安裝空間及現場環境而定，若有需求，可請冷氣師傅協助檢查與安裝。
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一名網友在Threads發文表示，半夜突然發現冷氣不停發出異常聲響，原本還不知道發生什麼事，沒想到竟是蟑螂從冷氣出風口掉出來，突如其來的畫面讓他嚇壞，趕緊拿塑膠袋將冷氣封住，並發文提醒大家：「當你聽到你的冷氣機，發出奇怪聲音的時候，千萬千萬千萬不要打開嗚嗚。」
貼文曝光後，引起不少網友共鳴，許多苦主分享親身經歷，「我今天就聽到這聲音，蟑螂從冷氣口掉出來，超大隻快發瘋」、「我前一個租屋處也發生過，白天沒啥聲音、結果半夜趁你入睡時在裡面開趴，稀稀窣窣一堆聲音，後來一個月內連續跑出十幾隻」、「跟我一樣，我前幾天發現一樣的聲音覺得奇怪就往裡面看，就跟蟑螂對視了」。
🟡外部排水管受損或未設置儲水彎
若冷氣排水管破損，或沒有設置儲水彎、防蟲設計，蟑螂便可能順著排水管一路爬進冷氣內部，建議檢查排水管配置，必要時請冷氣師傅協助改善。
🟡窗型冷氣與窗框留有空隙
窗型冷氣若與窗框之間出現脫膠、老化或未密合的情況，也容易形成蟑螂入侵通道，建議重新填縫密封。
🟡管線穿牆孔洞沒有完全封閉
冷氣管線經過牆面的孔洞若沒有填補完整，蟑螂也可能沿著縫隙鑽進室內，可利用填縫劑或密封條補強。
🟡冷氣長期未清洗
若冷氣內部累積大量灰塵、濕氣與黴菌，不僅容易產生異味，也會提供蟑螂躲藏環境，增加入侵機率，因此應定期清潔保養。
🟡不要直接朝出風口噴殺蟲劑
將殺蟲劑噴入冷氣內部，不僅可能腐蝕零件，化學物質也可能殘留在風道內，影響後續吹出的空氣品質。
🟡檢查排水系統是否具防蟲功能
可確認室外排水口是否設有止逆彎、防蟲網等裝置，降低蟑螂沿管線爬入的機率。
🟡安排專業深層清洗
建議請專業人員清洗蒸發器、風鼓及排水盤，將蟑螂可能藏匿的環境一併清除。
🟡冷氣周圍縫隙要封好
應確認冷氣與牆面、窗框之間沒有明顯縫隙，可使用密封條補強，減少害蟲入侵機會。
🟡維持冷氣乾淨乾燥
平時應定期清洗濾網及內部零件，減少灰塵、濕氣及黴菌堆積，避免形成蟑螂喜愛的環境。
此外，YouTube頻道「空調小教室」冷氣專家老柯也曾分享，市面上有販售可安裝於冷氣排水管的「防蟑神器」，能阻擋蟑螂沿管線進入室內。不過並非每一款冷氣都適用，有些還需視安裝空間及現場環境而定，若有需求，可請冷氣師傅協助檢查與安裝。