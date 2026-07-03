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課稅稅率最高達42.1％ 預計7月9日正式上路

日本政府今（3）日在內閣會議上正式決定，將對來自中國（不含港澳地區）以及台灣所輸出至日本的「鎳系不鏽鋼冷軋鋼帶及冷軋鋼板」，課徵暫時性反傾銷稅。根據日本財務省與經濟產業省公告，此舉起因於日本國內不鏽鋼產業提出申請，日本政府隨後展開調查，歷時近一年的傾銷與損害調查後認定，中國與台灣相關產品確實存在傾銷事實，且已實質損害日本本土相關產業。為保護國內產業免受不公平貿易競爭之害，日本政府遂決定祭出暫時性反傾銷稅。根據日本財務省與經濟產業省公佈的時程，政令將於7月8日正式公布，並緊接著於7月9日上路暫時性反傾銷稅，暫定實施至11月8日止，為期4個月。據悉，此次遭到反傾銷鎖定的核心產品「鎳系不鏽鋼冷軋鋼帶及冷軋鋼板」，為鉻含量在10.5％以上、鎳含量超過總重量0.6％的合金鋼。該產品具備高耐腐蝕性，且因製程使其表面兼具美麗與清潔感的外觀，被廣泛應用於各式工業與民生領域。根據日本關稅與外匯審議會提交的答辯，針對中國與台灣產製的鎳系不鏽鋼冷軋產品，反傾銷稅率將落在3.6～42.1％之間。