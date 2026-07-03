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2026年名古屋亞運（The 20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026）將在9月19日點燃戰火，中華隊目標睽違20年的亞運金牌，預計由業餘與職棒組隊參賽。中華職棒預計各1位選手支援亞運代表隊，味全龍重砲劉基鴻今日受訪時證實已入選，富邦悍將執行副領隊林威助則表示悍將亞運人選尚未出爐。此外，球評王翊亘在個人社群上發文指出，樂天桃猿人選為陳晨威，預期是最大咖參與亞運的球星。龍隊總教練葉君璋今日透露，陣中主力三壘手劉基鴻收到國家隊徵召，成為龍隊亞運代表人選。悍將方面，執行副領隊林威助今日受訪時指出，之前已經收到棒協訊問，也提供了一些名單，「目前還沒有確定名單。如果有確定會在跟大家告知。」至於悍將最後有幾人會入選國家隊，林威助坦言尚未確定，「最後不確定有幾人，名單是提供蠻多的。」另一方面，桃猿亞運人選也浮出檯面，球評王翊亘在個人社群平台X發文指出，陳晨威獲得亞運中華隊徵召。桃猿總教練曾豪駒表示，「確實有收到通知，雖然對球隊是很重大的影響，但會配合國家政策與兵役列管。」陳晨威若順利加入國家隊，預期將是中職最大咖參與亞運的球星。陳晨威現年28歲，2018年中職選秀第2輪入隊，2023年首度入選經典賽中華隊，2024年世界12強賽助中華隊奪冠，今年初二度入選經典賽中華隊，預賽4場比賽共13打數敲出3安、3打點，打擊率2成31。